«Το δωμάτιο της εξουσίας είναι ένα δωμάτιο οργίων» – Ο Θανάσης Λάλας στο FACES

Ο Θανάσης Λάλας έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στον χώρο των ελληνικών media, δημιουργώντας νέα περιοδικά concepts και πραγματοποιώντας χιλιάδες συνεντεύξεις με ανθρώπους που σημάδεψαν την πολιτική, την τέχνη και τον πολιτισμό.

Στο νέο επεισόδιο του FACES, της διαδικτυακής εκπομπής του FLASH με παρουσιάστρια την Εύη Φραγκάκη, μιλά για τη δημοσιογραφία, τη ζωγραφική, τις εμμονές, τις αποτυχίες και τους ανθρώπους που καθόρισαν τη διαδρομή του.

Γνώρισε από νεαρή ηλικία σπουδαίες προσωπικότητες όπως ο Στρατής Τσίρκας, ο Μανώλης Αναγνωστάκης και ο Άντι Γουόρχολ, ενώ, όπως λέει, στάθηκε τυχερός γιατί βρήκε νωρίς αυτό που ήθελε πραγματικά να κάνει στη ζωή του: να συνομιλεί με ανθρώπους που αγαπούσε και να δημιουργεί.

Παράλληλα με τη δημοσιογραφία, η ζωγραφική υπήρξε πάντα βασικό κομμάτι της έκφρασής του. Από πλακάκια και πιάτα μέχρι πίνακες, ο Θανάσης Λάλας εξηγεί πώς η ανάγκη της δημιουργίας υπήρχε μέσα του από παιδί.

«Ο Μόραλης μού είπε ότι αυτά που κάνω είναι έργα τέχνης»

Ο Θανάσης Λάλας μιλά για τη σχέση του με τη ζωγραφική και την ιδιαίτερη στιγμή της αναγνώρισης από τον Γιάννη Μόραλη, που τον έκανε να δει διαφορετικά τη δημιουργική του πλευρά.

«Με θεωρούσαν ένα αγρίμι στα media»

Αναφέρεται στα χρόνια της έντονης παρουσίας του στον χώρο των Μέσων, παραδεχόμενος ότι κάποια στιγμή πίστεψε πως ήταν πιο ισχυρός από το ίδιο το σύστημα. Όπως εξηγεί, φοβήθηκε όταν κατάλαβε ότι άρχισε να μοιάζει με αυτό που αντιπαθούσε.

Η ιστορική συνάντηση Θεοδωράκη - Καζαντζίδη μετά από 35 χρόνια

Ο Θανάσης Λάλας θυμάται μία από τις σημαντικότερες στιγμές της δημοσιογραφικής του πορείας, τη συνάντηση του Μίκη Θεοδωράκη με τον Στέλιο Καζαντζίδη ύστερα από δεκαετίες, σε μια κουβέντα που άφησε ιστορία.

«Για να τα καταφέρεις πρέπει να είσαι εξοικειωμένος με την ήττα»

Μιλώντας για τη ζωή και την επαγγελματική του πορεία, εξηγεί ότι η αποτυχία και ο φόβος μπορούν να λειτουργήσουν δημιουργικά, αρκεί να μάθει κανείς να τους διαχειρίζεται.

Ο ίδιος στέκεται και στη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων, παραδεχόμενος ότι οφείλει πολλά στις συντρόφους της ζωής του αλλά και στους ανθρώπους που τον στήριξαν στα πρώτα του βήματα, όπως ο Λυμπέρης και ο Ψυχάρης.

«Ευτυχισμένος είμαι γιατί κάνω πράγματα που τα βλέπει κάποιος και μπορεί να αλλάξει τη στιγμή του»

Ο Θανάσης Λάλας μιλά για το τι θεωρεί πραγματική επιτυχία: τη δυνατότητα να επηρεάζει θετικά, έστω και για λίγο, τη ζωή κάποιου άλλου μέσα από τη δουλειά και τη δημιουργία του ενώ όταν στο τέλος όπως εξηγεί θέλει να ακούγεται η μουσική του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, που του δημιουργεί αισθήματα γαλήνης και πνευματικότητας.

Παρουσίαση: Εύη Φραγκάκη

Δημοσιογραφική Παραγωγή: Ελίνα Παπαχρήστου

Videographers: Έφη Κρυστάλλη, Νεφέλη Βάθη