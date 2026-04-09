Συνταγματάρχης Ευάγγελος Λιάπης: Ο ιερέας κομάντο στο FACES

Κοιτάζοντας τις «πουλάδες» (τις Πτέρυγες των Αλεξιπτωτιστών) στο ράσο του Συνταγματάρχη Ευάγγελου Λιάπη αντιλαμβάνεσαι από την πρώτη στιγμή πως απέναντι σου στέκεται ένας άνθρωπος με περίσσεια ενέργεια και θέληση για προσφορά.

Το άλμα στο κενό όμως, προϋποθέτει πριν να έχεις κάνει ένα βήμα πιο κοντά στην πίστη.

«Λίγο πριν από το άλμα δοξολογείς πάντα τον Θεό, γιατί η εκπαίδευση σε κάνει σίγουρο αλλά η πίστη σε κάνει άνετο» λέει στην Εύη Φραγκάκη η οποία τον συνάντησε στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα στο 401 ΓΣΝΑ.

Παντρεμένος με δυο παιδιά, ο Ευάγγελος Λιάπης γνώριζε από την πρώτη στιγμή τι ήθελε να κάνει στη ζωή του.

Να προσφέρει στον συνάνθρωπο και να υπηρετήσει την πατρίδα μέσα από τις Ένοπλες Δυνάμεις τις οποίες τιμά συμμετέχοντας πάντα πρώτος σε όλες τις ασκήσεις.

«Πάντα στις πτώσεις προσπαθώ να είμαι μπροστάρης», γιατί αυτό δίνει τελικά τη δύναμη στα νέα παιδιά που λίγα λεπτά πριν από το άλμα τον κοιτάζουν πάντα στα μάτια.

Με υπερηφάνεια παρουσιάζει τα διακριτικά που φοράει και αποκαλύπτει πως μεταξύ άλλων, πέρασε την εκπαίδευση και στη σχολή αυτοδυτών, ναυαγοσωστών της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών.

«Η πίστη δεν ανακαλύπτεται, η πίστη αποκαλύπτεται» λέει στην Εύη Φραγκάκη και στέλνοντας τις ευχές του για το Πάσχα, υπενθυμίζει πως όλοι μας σε αυτό το «πέρασμα» πρέπει σε κάθε δυσκολία να φέρνουμε στο μυαλό μας τη θυσία του Χριστού επάνω στον σταυρό.

Παρουσίαση: Εύη Φραγκάκη

Δημοσιογραφική Παραγωγή: Ελίνα Παπαχρήστου

Videographers: Έφη Κρυστάλλη, Νεφέλη Βάθη, Ευγενία Γιαννακέλου