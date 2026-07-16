«Όφειλα να πω στον κόσμο ότι έχω καρκίνο» - Ο δήμαρχος του Άη Στράτη στο FACES

Ο Κωνσταντίνος Σινάνης, δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου, είναι ο καλεσμένος του νέου επεισοδίου του FACES, της διαδικτυακής εκπομπής του FLASH με παρουσιάστρια την Εύη Φραγκάκη. Σε μια συζήτηση για τον τόπο του, την αυτοδιοίκηση, τις δυσκολίες της ζωής στην ελληνική περιφέρεια αλλά και τη μεγάλη προσωπική δοκιμασία που αντιμετώπισε, μιλά για όλα όσα διαμόρφωσαν τον άνθρωπο που είναι σήμερα.

Με αφετηρία το μικρό ακριτικό νησί του Αγίου Ευστρατίου, ο Κωνσταντίνος Σινάνης θυμάται τα παιδικά του χρόνια, την ανεμελιά μιας άλλης εποχής, τις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρές κοινωνίες της Ελλάδας.

Παράλληλα, περιγράφει τη στιγμή της διάγνωσής του με καρκίνο, τη δύσκολη περίοδο των θεραπειών, την απόφασή του να μιλήσει δημόσια για την ασθένειά του και τη δύναμη που άντλησε συνεχίζοντας να εργάζεται, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ευαισθητοποίησης.

«Ζώντας στην Αθήνα μου λείπει από το νησί η επαφή με τον κόσμο»

Ο Κωνσταντίνος Σινάνης μιλά για τη σχέση του με τον Άη Στράτη και εξηγεί πώς ένας άνθρωπος που ζει μακριά από τον τόπο του συνεχίζει να κουβαλά μέσα του την καθημερινότητα, τις μνήμες και τους ανθρώπους του νησιού.

«Ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώσαμε μας έκανε καλά παιδιά»

Ανατρέχει στα χρόνια της παιδικής ηλικίας και περιγράφει μια διαφορετική εποχή, όπου οι μικρές κοινωνίες λειτουργούσαν με περισσότερη επαφή, εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη.

«Το θέμα του δημογραφικού είναι ένα τεράστιο ζήτημα που θα αντιμετωπίσει η επαρχία την επόμενη πενταετία»

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου αναφέρεται στη μεγαλύτερη πρόκληση για τις μικρές περιοχές της χώρας, την πληθυσμιακή συρρίκνωση, και μιλά για την ανάγκη δημιουργίας συνθηκών ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμείνουν στον τόπο τους.

«Καλός δήμαρχος είναι αυτός που ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος με τον εαυτό του»

Μιλά για την ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης και εξηγεί πως η διαρκής προσπάθεια και η αίσθηση ότι πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν είναι αυτά που χαρακτηρίζουν έναν καλό αυτοδιοικητικό.

«Όφειλα να πω στον κόσμο που με εμπιστεύτηκε ότι έχω καρκίνο»

Ο Κωνσταντίνος Σινάνης μιλά ανοιχτά για τη στιγμή που πληροφορήθηκε τη διάγνωσή του με σάρκωμα και την απόφασή του να μοιραστεί την περιπέτεια της υγείας του με τους πολίτες που τον είχαν εμπιστευτεί. Όπως λέει, η αντιμετώπιση της ασθένειας ήρθε με ψυχραιμία, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών και παραμένοντας ενεργός στη ζωή και στη δουλειά του.

Παρουσίαση: Εύη Φραγκάκη

Δημοσιογραφική Παραγωγή: Ελίνα Παπαχρήστου

Videographers: Έφη Κρυστάλλη, Νεφέλη Βάθη