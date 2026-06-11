Ο εθισμός, η ανάρρωση και η επιτυχία με το Emily in Paris - Ο Βασίλης Ζούλιας στο FACES

Από τους σημαντικότερους Έλληνες σχεδιαστές μόδας με διεθνή παρουσία, ο Βασίλης Ζούλιας έχει συνδέσει το όνομά του με τη διαχρονική κομψότητα και τη γυναικεία αισθητική. Στο νέο επεισόδιο του FACES, της διαδικτυακής εκπομπής του FLASH με παρουσιάστρια την Εύη Φραγκάκη, μιλά για τη ζωή, τη μόδα, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τη διαδρομή που τον οδήγησε από τα σκοτεινά χρόνια του εθισμού στη διεθνή αναγνώριση.

Η συζήτηση ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια και τις πρώτες εικόνες που τον διαμόρφωσαν. Όπως θυμάται, η πρώτη του ανάμνηση είναι να βλέπει τη Σοφία Λόρεν σε μια ασπρόμαυρη ταινία, ενώ από πολύ μικρή ηλικία παρατηρούσε με ενδιαφέρον τι φορούσαν οι γυναίκες γύρω του, αναπτύσσοντας μια ιδιαίτερη σχέση με την αισθητική και το στιλ.

«Ο πόνος του εθισμένου δεν εξηγείται στους υπόλοιπους ανθρώπους»

Ο Βασίλης Ζούλιας μιλά ανοιχτά για τον εθισμό, την εξάρτηση και τη μακρά πορεία της ανάρρωσής του. Περιγράφει μια εσωτερική μάχη που κράτησε χρόνια και εξηγεί γιατί επιλέγει να μοιράζεται δημόσια την εμπειρία του, πιστεύοντας ότι οι άνθρωποι που διαθέτουν δημόσιο λόγο οφείλουν να μιλούν και για τα δύσκολα ζητήματα της ζωής.

«Έρχομαι από ένα dark παρελθόν, τώρα είμαι λουσμένος στο φως»

Αναφερόμενος στη σημερινή του ζωή, εξηγεί πως η ανάρρωση αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι της καθημερινότητάς του εδώ και δεκαετίες. Όπως λέει, η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι όταν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες τού εκμυστηρεύονται ότι η δική του ιστορία τούς βοήθησε να βρουν δύναμη και ελπίδα.

«Η καριέρα μου άλλαξε σε μία νύχτα με το Emily in Paris»

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος σχεδιαστής μιλά για τη στιγμή που οι δημιουργίες του βρέθηκαν στο προσκήνιο μιας από τις πιο δημοφιλείς σειρές παγκοσμίως, αλλά και για τη διεθνή πορεία που ακολούθησε. Παράλληλα, τονίζει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί δημιουργοί με ταλέντο και δυνατότητες να διακριθούν πέρα από τα σύνορα της χώρας.

«Βρέθηκα από κριτής, κρινόμενος όταν από στυλίστας έγινα σχεδιαστής»

Ο Βασίλης Ζούλιας θυμάται τη μετάβασή του από τον χώρο του styling στη δημιουργία των δικών του συλλογών, μια διαδικασία που τον έφερε αντιμέτωπο με νέες απαιτήσεις, ευθύνες και κρίσεις. Όπως εξηγεί, η δημιουργία στη μόδα απαιτεί αφοσίωση, επιμονή και διαρκή αναζήτηση της ομορφιάς.

«Θα ήθελα να με θυμούνται για τον χαρακτήρα μου»

Κλείνοντας, σημειώνει πως, παρά τις επαγγελματικές διακρίσεις και την αναγνώριση, εκείνο που θεωρεί πραγματικά σημαντικό είναι ο τρόπος με τον οποίο φέρεται στους ανθρώπους. Για τον ίδιο, η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με τα επιτεύγματα αλλά και με το αποτύπωμα που αφήνει κανείς στις ζωές των άλλων.

Παρουσίαση: Εύη Φραγκάκη

Δημοσιογραφική Παραγωγή: Ελίνα Παπαχρήστου

Videographers: Έφη Κρυστάλλη, Νεφέλη Βάθη