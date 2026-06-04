Από το 1979 στο μοναστήρι του Σοφικού Κορινθίας - Η ζωή της Μοναχής Λυδίας στο FACES

Από το 1979 ζει στο Σοφικό Κορινθίας, αφιερώνοντας τη ζωή της στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Οδηγήτριας, έναν τόπο που βοήθησε να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί. Στο νέο επεισόδιο του FACES, της διαδικτυακής εκπομπής του FLASH με παρουσιάστρια την Εύη Φραγκάκη, η Μοναχή Λυδία ανοίγει τις πόρτες του μοναστηριού και μιλά για τη ζωή, την πίστη, τη μοναχική πορεία και τους ανθρώπους.

Με ηρεμία, απλότητα και λόγο βιωματικό, αφηγείται τη διαδρομή της από τα παιδικά της χρόνια μέχρι τη σημερινή καθημερινότητα στο μοναστήρι, εξηγώντας πώς μια εσωτερική κλήση μετατράπηκε σε απόφαση ζωής.

«Από μωρό παιδί σκεφτόμουν ότι θα γίνω μοναχή»

Η Μοναχή θυμάται τα πρώτα της χρόνια και περιγράφει πώς η επιθυμία να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο υπήρχε μέσα της από πολύ μικρή ηλικία. Όπως εξηγεί, δεν ήταν μια απόφαση της στιγμής αλλά μια βαθιά αίσθηση που τη συνόδευε από παιδί.

«Όχι, δε φοβήθηκα να είμαι μόνη στο μοναστήρι»

Ανατρέχει στα πρώτα χρόνια στο Σοφικό, όταν οι συνθήκες ήταν δύσκολες και η ζωή στο μοναστήρι απαιτούσε αντοχή, πίστη και επιμονή. Παρά τις δυσκολίες, δεν αισθάνθηκε ποτέ φόβο για τη μοναχική διαδρομή που είχε επιλέξει.

«Είχα πάντα την ανάγκη να αγαπώ τους ανθρώπους»

Μιλώντας για τη σχέση της με τον κόσμο, τονίζει ότι η αγάπη προς τον συνάνθρωπο υπήρξε πάντα βασικό στοιχείο της ζωής της. Για την ίδια, η προσφορά και η κατανόηση αποτελούν καθημερινή άσκηση και τρόπο ύπαρξης.

«Εδώ βρήκα τον τόπο που θα πεθάνω»

Με συγκινητική ειλικρίνεια αναφέρεται στον δεσμό που έχει αναπτύξει με το μοναστήρι έπειτα από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες παρουσίας. Έναν τόπο που δεν θεωρεί απλώς κατοικία ή χώρο προσευχής, αλλά το μέρος όπου ολοκληρώθηκε η διαδρομή της ζωής της.

«Ξέρω ότι μετά από εμένα θα έρθουν καλύτεροι άνθρωποι»

Κλείνοντας, μιλά με ταπεινότητα για τη συνέχεια, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι κάθε γενιά έχει κάτι να προσφέρει και ότι πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα συνεχίσουν το έργο με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη και αγάπη.

Παρουσίαση: Εύη Φραγκάκη

Δημοσιογραφική Παραγωγή: Ελίνα Παπαχρήστου

Videographers: Έφη Κρυστάλλη, Νεφέλη Βάθη