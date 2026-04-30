«Δεν μετανιώνω για τίποτα, ποτέ δεν έκανα κάτι που δεν το ήθελα» - Η Μπέτυ Αρβανίτη στο FACES

Η Μπέτυ Αρβανίτη υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της σε σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές τις δεκαετίες του ’60 και του ’70. «Το θέατρο είναι όλη μου η ζωή», λέει χαρακτηριστικά στην Εύη Φραγκάκη στο νέο επεισόδιο του FACES, μιλώντας για την πορεία της, το πέρασμα του χρόνου και τη βαθιά σχέση της με την τέχνη.

Με μια διαδρομή δεκαετιών στην υποκριτική, η Μπέτυ Αρβανίτη έχει συνεργαστεί με κορυφαίους δημιουργούς και έχει ερμηνεύσει εμβληματικούς ρόλους. Στο Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας, όπου συνεχίζει να δημιουργεί, ανεβαίνει αυτή την περίοδο το έργο «Ντάμα Πίκα» σε σκηνοθεσία του πιστού της συνεργάτη Στάθη Λιβαθινού, με την ίδια να υποδύεται την Κόμισσα Άννα Φεντοτόβνα.

«Αγαπώ το θέατρο χωρίς να περιμένω να πάρω κάτι πίσω»

Η αγάπη της για την υποκριτική είναι ανιδιοτελής και βασίζεται στην ανάγκη της έκφρασης και όχι στην προσδοκία ανταμοιβής. Ανατρέχοντας στα πρώτα της χρόνια, περιγράφει τη φυσική της σύνδεση με τη σκηνή και την ανάγκη επικοινωνίας με τον κόσμο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «από μικρή είχα ανάγκη για κοινό».

Η Μπέτυ Αρβανίτη, που πρόσφατα συμμετείχε στην ταινία «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη, αναφέρεται και στη νέα γενιά ηθοποιών και κινηματογραφιστών, επισημαίνοντας ότι βλέπει στους νεότερους φρεσκάδα και εξέλιξη, χωρίς διαχωρισμούς. Μιλώντας για τη συνεργασία της με τον Βασίλη Μπισμπίκη, τον περιγράφει ως έναν ηθοποιό με έντονη αφοσίωση και γενναιοδωρία στη σκηνή, στοιχεία που, όπως λέει, κάνουν τη διαφορά.

«Οι ρόλοι με έκαναν βαθύτερο άνθρωπο»

Το επάγγελμα του ηθοποιού έχει μεγάλες απαιτήσεις και χρειάζεται αντοχή, πειθαρχία και διαρκή προσπάθεια για να μπορεί κανείς να σταθεί στη σκηνή με συνέπεια. Η ίδια το γνωρίζει καλά, ενώ αναφορικά με τους ρόλους που έχει υποδυθεί, σημειώνει ότι μέσα από αυτούς γνώρισε καλύτερα τον εαυτό της και τον κόσμο.

«Δεν μετανιώνω για κάτι»

Η Μπέτυ Αρβανίτη δεν έχει μετανιώσει για τις επιλογές της, καθώς, όπως λέει, δεν έκανε ποτέ κάτι που δεν ήθελε πραγματικά, παραμένοντας πιστή στον εαυτό της και στη διαδρομή της. Όπως παραδέχεται, δεν έχει κουραστεί, γνωρίζει όμως ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει.

Παρουσίαση: Εύη Φραγκάκη

Δημοσιογραφική Παραγωγή: Ελίνα Παπαχρήστου

Videographers: Έφη Κρυστάλλη, Νεφέλη Βάθη