«Για χρόνια πίστευα ότι ήμουν ατάλαντος» - Ο Δημήτρης Σαμόλης στο FACES

Ο Δημήτρης Σαμόλης είναι ένας από τους πιο πολυσχιδείς δημιουργούς της γενιάς του. Ηθοποιός, συγγραφέας και τραγουδοποιός, έχει χαράξει τη δική του ξεχωριστή πορεία στον χώρο της τέχνης, συνδυάζοντας το χιούμορ, τη συγκίνηση και την προσωπική εξομολόγηση. Στο νέο επεισόδιο του FACES, της διαδικτυακής εκπομπής του FLASH με παρουσιάστρια την Εύη Φραγκάκη, συναντιέται μαζί της στο Θέατρο Εν Αθήναις, με αφορμή την παράσταση «Στρακαστρούκες».

Μιλά στην κάμερα για την πορεία του από τα παιδικά χρόνια μέχρι σήμερα, τις ανασφάλειες που τον συνόδευσαν, τη στιγμή που κατάλαβε ότι ανήκει στο θέατρο, αλλά και τη βαθιά ανάγκη να δημιουργεί με ελευθερία. Παράλληλα αναφέρεται στην επιτυχία της θεατρικής παράστασης «Στρακαστρούκες», στα όνειρα που εξακολουθεί να κυνηγά και στην αισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίζει το μέλλον, τόσο στη ζωή όσο και στην τέχνη.

«Για πάρα πολλά χρόνια αισθανόμουν παντελώς ατάλαντος»

Ο Δημήτρης Σαμόλης μιλά με ειλικρίνεια για τις αμφιβολίες που είχε για τον εαυτό του και την ανασφάλεια που τον συνόδευε στα πρώτα του βήματα. Όπως εξηγεί, χρειάστηκε χρόνος και δουλειά για να πιστέψει πραγματικά στις δυνατότητές του.

«Στη "Μελωδία της Ευτυχίας" με την Αλίκη Βουγιουκλάκη κατάλαβα ότι ανήκω κάπου»

Ανατρέχει σε μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές της ζωής του, όταν ως παιδί συμμετείχε στη θρυλική παράσταση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εκεί, όπως λέει, ένιωσε για πρώτη φορά ότι είχε βρει τον χώρο στον οποίο πραγματικά ανήκει.

«Έχω κατακτήσει στο δημιουργικό κομμάτι να είμαι ελεύθερος»

Ο ηθοποιός και δημιουργός μιλά για την ανάγκη να εκφράζεται χωρίς περιορισμούς και να ακολουθεί μόνο όσα τον συγκινούν πραγματικά. Θεωρεί ότι η μεγαλύτερη κατάκτηση στη διαδρομή του πλέον είναι η ελευθερία στη δημιουργία.

«Τα αληθινά όνειρα είναι καταδικασμένα να πραγματοποιούνται»

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Σαμόλης μοιράζεται τη φιλοσοφία με την οποία αντιμετωπίζει τη ζωή και την τέχνη. Όπως λέει, συνεχίζει να ονειρεύεται, να δημιουργεί και να ανυπομονεί για όλα όσα του επιφυλάσσει το μέλλον.

Παρουσίαση: Εύη Φραγκάκη

Δημοσιογραφική Παραγωγή: Ελίνα Παπαχρήστου

Videographers: Έφη Κρυστάλλη, Νεφέλη Βάθη, Ευγενία Γιαννακέλου