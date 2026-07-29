Δημήτρης Σαμόλης: Πώς η Αλίκη και η «Μελωδίας της Ευτυχίας» του άλλαξαν τη ζωή

Ο Δημήτρης Σαμόλης γιόρτασε τα γενέθλιά του και έκανε έναν απολογισμό ζωής αποκαλύπτοντας πως βρήκε τον δρόμο που θέλει να ακολουθήσει στη ζωή του χάρη στην Αλίκη Βουγιουκλάκη και την τελευταία της παράσταση «Η μελωδία της ευτυχίας».

Ο ηθοποιός μοιράστηκε μαζί μας στο Instagram φωτογραφίες από όταν ήταν μικρός, αλλά και από την παράσταση και στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Πάντα στα γενέθλιά μου όταν ήμουν παιδί ένιωθα μόνος και γκρίνιαζα που δεν είχαμε σχολείο κι όλοι οι φίλοι μου ήταν διακοπές. Και πάντα είχα την φάτσα της πρώτης φωτογραφίας. Όταν στα 13 μου με πήραν στη «Μελωδία της Ευτυχίας» αυτό άλλαξε. Ήξερα πως βρήκα τον δρόμο μου και πως ό,τι κι αν συνέβαινε από τούδε και στο εξής, θα είχα τουλάχιστον το θέατρο και τη μουσική!

Δεν ξέρω ποια συναστρία μας φέρνει στη γη σε συγκεκριμένη μέρα κι αν πραγματικά παίζει ρόλο για όσα θα ακολουθήσουν. Πάντως της είμαι ευγνώμων για όσα έχει φέρει στη ζωή μου κι ανυπομονώ για όσα είναι στο δρόμο

ΥΓ: Διάβασα πως τα λιονταράκια του πρώτου δεκαημέρου συναντάνε σε όψη τριγώνου τον Ανάδρομο Ποσειδώνα στις πρώτες μοίρες του Κριού. Νομίζω είναι καλό».