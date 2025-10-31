Δημήτρης Σαμόλης: «Έχω υποστεί μπούλινγκ στο σχολείο, έβαζα την ''πανοπλία'' μου και πήγαινα»

Ο ηθοποιός σε μια εξομολόγηση ψυχής στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast @star» μίλησε για το μπούλινγκ που υπέστη όταν πήγαινε σχολείο και είπε χαρακτηριστικά:

«Υπέστην μπούλινγκ όταν ήμουν μικρός. Υπήρχαν μέρες που φοβόμουν να πάω στο σχολείο και θυμάμαι να λέω στον εαυτό μου “εντάξει, τώρα βάλε την πανοπλία σου, οπλίσου με τεράστια δύναμη και πήγαινε”. Ντρεπόμουν να το πω και στους δικούς μου».

Και συνέχισε: «Υπάρχουν ακόμα τα στερεότυπα και αυτά που λέμε, ότι “οι άνδρες δεν κλαίνε”. Θεωρώ ότι συναντάμε ανθρώπους, ειδικά στο ανδρικό πρότυπο που είναι το πιο δυνατό, που είμαστε θωρακισμένοι. Στην πραγματικότητα, όμως, συνειδητοποιούμε μεγαλώνοντας ότι το να μπορείς να κλάψεις είναι η ουσιαστική δύναμη.

Το να μπορείς δηλαδή να είσαι ευάλωτος και ευαίσθητος, αυτό είναι που σε κάνει πραγματικά δυνατό και νικητή. Το άλλο είναι φυσικά κατανοητό και δεν το κατηγορώ, γιατί όλοι μας φοράμε ασπίδες και πανοπλίες γιατί κάποια στιγμή πληγωθήκαμε πολύ και δεν θέλουμε να το ξαναπεράσουμε, γιατί είναι πολύ επώδυνο».