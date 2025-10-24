Ελένη Καλογεροπούλου: Για την υιοθεσία του γιου της και το μπούλινγκ «Δεν με απασχόλησε η καταγωγή του»

Η δημοσιογράφος Ελένη Καλογεροπούλου που παρουσιάζει στο Action 24 την εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές», μαζί με τον Γιώργο Πιέρρο και τον Δημήτρη Τάκη έδωσε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για πολύ προσωπικά θέματα, όπως η υιοθεσία του γιου της.

Αρχικά είπε: «Είχα σχέσεις, πέρασα ωραία στη ζωή μου, αλλά δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου το να μείνω όλη μου τη ζωή με έναν άνθρωπο γιατί βαριόμουν. Δεν μετανιώνω, ήθελα να έχω την ησυχία μου, είμαι τρισευτυχισμένη. Έχω μια ζωή που μου αρέσει».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αποκάλυψε: «Μέσα στην κρίση πέρασα δύσκολα πολύ, με ανεργία, με οικονομικά προβλήματα πολύ σοβαρά, έχασα όλα τα χρήματα που είχα στην τράπεζα. Όταν έμεινα άνεργη μου στάθηκαν κάποιοι φίλοι μου αλλά όχι όλοι όσοι περίμενα. Κάποιους τους σιχάθηκα, αλλά μετά τους συγχώρεσα. Μου στοίχισε επαγγελματικά όταν αποφάσισα να εκτεθώ πολιτικά. Έφτασα στον πάτο του βαρελιού, υπήρχαν μέρες που δεν είχα να δώσω γάλα στο παιδί μου».

Μιλώντας για τον γιο της εξομολογήθηκε: «Τον Μύρωνα μου τον έφερε ο Θεός, είναι καρμική σχέση. Στην αρχή έλεγα ότι θέλω να υιοθετήσω ένα παιδάκι. Όταν το έμαθε ένας φίλος μου, είπε ότι υπάρχει ένα αγοράκι, ο Μύρωνας και εγώ ήθελα και αγόρι. Στην πορεία έμαθα ότι ο Μύρωνας ήταν ένα σκληρό παιδί αλλά δεν με ένοιαζε καθόλου. Όταν τον είδα, τον ερωτεύτηκα. Δεν με απασχόλησε ποτέ η καταγωγή και οτιδήποτε άλλο, εμένα με ενδιάφερε να δώσω αγάπη. Υιοθετήθηκε όταν ήταν 5 ετών. Στην αρχή όποιον φίλο μου έβλεπε, με ρωτούσε αν ήταν ο μπαμπάς του.

Δεν θέλησε να μάθει για την πραγματική ζωή του, απλά κάποια στιγμή σαν έφηβος μου είπε ότι θα πήγαινε να μάθει αλλά τελικά το πήρε πίσω. Ο γιος μου δέχτηκε μπούλινγκ στο σχολείο και περισσότερο εξαιτίας μου. Δέχτηκε πολιτικό μπούλινγκ, ευτυχώς είχε συμπαράσταση από τους καθηγητές, εκεί είχα λυγίσει».