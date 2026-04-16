Δημήτρης Σαμόλης: Με ενοχλεί πάρα πολύ όταν λένε «πω πω, είσαι γκέι, αλλά δεν σου φαίνεται»

Ο Δημήτρης Σαμόλης ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και σχολίασε την τοξική θετικότητα που υπάρχει στα social media, καθώς επίσης και το ότι δεν είναι κακό να εκθέτεις την ευάλωτη πλευρά σου στους άλλους! «Με ενοχλεί πάρα πολύ όταν λένε σε κάποιον: πω πω, είσαι γκέι, αλλά δεν σου φαίνεται! Αυτό το θεωρώ πολύ υποτιμητικό. Δηλαδή, κι αν μου φαινόταν, ποιο είναι το πρόβλημα; Και σ’ το στο λένε ως κομπλιμέντο! Αυτό είναι εκ προοιμίου ρατσιστικό και υποτιμητικό.

Εννοούν τη θηλυκότητα που στην τελική η θηλυκότητα για μένα, είτε σε άντρες, είτε σε γυναίκες, είναι η δυνατή μας πλευρά. Είναι ότι εκθέτεις την ευάλωτη πλευρά σου και δεν φοβάσαι να γίνεις βορά σε οποιονδήποτε ενεργειακά θελήσει να σου επιτεθεί! Οπότε, θεωρώ κιόλας μεγάλη δύναμη ότι κάποιος, είτε γυναίκα, είτε άντρας, ακόμα και straight μπορεί να έχει μια πιο θηλυκή πλευρά και να την εκθέτει».

«Κοιτάω τα likes μου και λέω σταμάτησαν να μ’ αγαπάνε»

«Αυτό για την τοξική θετικότητα στα social, το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Και το κάνω και εγώ, δυστυχώς… Σκέφτομαι πάντα να ανεβάσω κάτι θετικό. Η τοξική θετικότητα υπάρχει και τη φοβάμαι. Λέω ότι θα ανεβάσω κάτι και το το δει ο άλλος στο σπίτι του και θα αισθάνεται χάλια. Θα λέει, α ο Δημήτρης είναι πολύ καλά, εγώ γιατί δεν είμαι τόσο καλά;

Που και εγώ, μπορεί να έχω ανεβάσει φωτογραφία από πριν δύο μέρες και τώρα να είμαι σπίτι μου και να κοιτάω τα likes μου και να λέω, χάλια είμαι, πόσα likes έχω, πω πω, δεν μ' αγαπάει κανείς. Το ζούμε λίγο. Λες, πω πω, σταμάτησαν να μ’ αγαπάνε σε αυτό το ποστ, τελείωσε. Εντάξει, ανθρώπινο είναι».