Ο Δημήτρης Σαμόλης άνοιξε την καρδιά του σε μία από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις που έχει δώσει, μιλώντας, στο zappit.gr και τον Γιώργο Σκρομπόλα, για τις πληγές που άφησε η σχέση με τον πατέρα του, αλλά και για τη δύσκολη μάχη που έδωσε με το αλκοόλ.

Ο ηθοποιός και δημιουργός παραδέχθηκε ότι η σχέση τους ήταν πάντα περίπλοκη, εξηγώντας πως οι μεγαλύτερες γενιές μεγάλωσαν χωρίς να έχουν μάθει να εκφράζουν τρυφερότητα. Όπως είπε, αυτή η έλλειψη ακολουθεί συχνά έναν άνθρωπο και επηρεάζει τον τρόπο που μεγαλώνει τα δικά του παιδιά.

Παρότι σήμερα μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τους φόβους και τις ανασφάλειες του πατέρα του, δεν έκρυψε πως η ανάγκη για αποδοχή τον συνόδευε για πολλά χρόνια.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ένιωσε για πρώτη φορά να τον αποδέχεται πραγματικά όταν έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τις «Άγριες Μέλισσες», κάτι που, όπως άφησε να εννοηθεί, του προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα.

Η περίοδος που το αλκοόλ πήρε τον έλεγχο

Ο Δημήτρης Σαμόλης αναφέρθηκε και στη δύσκολη περίοδο της καραντίνας, όταν η σχέση του με το αλκοόλ άρχισε να γίνεται επικίνδυνη.

Όπως περιέγραψε, όλα ξεκίνησαν σχεδόν ανεπαίσθητα. Το ποτό συνόδευε τις εξόδους, τα γεύματα και τις παρέες, χωρίς να γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι είχε μετατραπεί σε καθημερινή συνήθεια.

Με τον καιρό, όμως, η κατανάλωση αυξήθηκε σημαντικά. Έφτασε, όπως αποκάλυψε, να πίνει ακόμη και δύο μπουκάλια κρασί μέσα σε ένα βράδυ, χωρίς οι άνθρωποι γύρω του να αντιλαμβάνονται το μέγεθος του προβλήματος.

Υπάρχουν στιγμές που η καθημερινότητα αλλάζει τόσο αργά, ώστε δύσκολα καταλαβαίνει κανείς πότε έχει περάσει μια κόκκινη γραμμή. Αυτό ακριβώς περιέγραψε ο ηθοποιός, τονίζοντας πως η εξάρτηση δεν εμφανίζεται πάντα με τρόπο θεαματικό, αλλά πολλές φορές εγκαθίσταται αθόρυβα.

«Δεν θυμάμαι τίποτα» – Η στιγμή που είπε τέλος

Το σημείο καμπής ήρθε μέσα από μια συνομιλία με στενή φίλη του.

Το επόμενο πρωί εκείνη τον ρώτησε για μια συζήτηση που είχαν κάνει το προηγούμενο βράδυ. Εκείνος, όμως, δεν θυμόταν απολύτως τίποτα.

Όταν κοίταξε το κινητό του, διαπίστωσε ότι η τηλεφωνική κλήση είχε διαρκέσει περίπου 25 λεπτά.

«Δεν θυμάμαι τίποτα», εξομολογήθηκε, περιγράφοντας το σοκ που ένιωσε όταν συνειδητοποίησε πως είχε χάσει εντελώς τη μνήμη του για εκείνη τη συνομιλία.

Ήταν η στιγμή που αποφάσισε πως δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Έκοψε το αλκοόλ από τη μία μέρα στην άλλη και, όπως αποκάλυψε, εδώ και δύο χρόνια δεν έχει πιει ούτε μία σταγόνα.

Η εξομολόγησή του δεν είχε στόχο να προκαλέσει εντυπώσεις. Αντίθετα, αποτέλεσε μια ειλικρινή κατάθεση ψυχής για τις δυσκολίες, τα οικογενειακά τραύματα και τη δύναμη που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να αλλάξει τη ζωή του, όταν καταλάβει ότι έχει φτάσει στα όριά του.