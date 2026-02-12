Επεισόδια στο ΑΠΘ: Στις 22:00 θα κλείνουν όλα τα κτίρια, ανακοίνωσε η Πρυτανεία

Στις 22:00 θα κλείνουν πλέον όλα τα κτίρια του ΑΠΘ μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου πέριξ των πανεπιστημίων και έξω από την Πολυτεχνική Σχολή.

Σύμφωνα με το thestival.gr, έγγραφο από τις πρυτανικές Αρχές ενημερώνει τους κοσμήτορες και προέδρους των σχολών πως οι πόρτες στο ΑΠΘ θα κλείνουν στις 22:00 και δεν θα επιτρέπεται καμία εκδήλωση που δεν έχει εκπαιδευτικό και ερευνητικό χαρακτήρα.

Η διάρκεια του μέτρου

«Δεν θα δοθεί καμία άδεια για οργανωμένη εκδήλωση, όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για το συμβάν από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης, αλλά και όσο τρέχει η ΕΔΕ που διενεργεί το πανεπιστήμιο. Όλα τα κτήρια θα κλείνουν στις 22.00», δήλωσε στο voria.gr, ο πρύτανης του ΑΠΘ, Κυριάκος Αναστασιάδης.



Η Διοίκηση του πανεπιστημίου δεν θα δώσει καμία άδεια για εκδήλωση που δεν σχετίζεται με την εκπαιδευτική ή την ερευνητική δραστηριότητα, σε κλειστό χώρο ή σε προαύλιο, ούτε για πάρτι.

«Το πανεπιστήμιο θέλει να ηρεμήσει, πρέπει να βρούμε την ηρεμία μας», ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης και πρόσθεσε πως την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η ΕΔΕ που διενεργεί το Ίδρυμα για τα επεισόδια.