ΥΠΑΙΘΑ: Στην Εισαγγελία τα στοιχεία για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι έχει ήδη παραλάβει και εξετάζει τα στοιχεία που ζήτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, σχετικά με τα επεισόδια της 7ης Φεβρουαρίου.

Το σύνολο των εγγράφων και των δεδομένων διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα. Παράλληλα, το Υπουργείο αναμένει το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ίδρυμα, προκειμένου να το αξιολογήσει σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία.

Το ΥΠΑΙΘΑ επισημαίνει ότι επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω ενέργεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τονίζοντας πως η διερεύνηση θα είναι πλήρης και τεκμηριωμένη. Όπως αναφέρεται, κάθε ενδεχόμενη πράξη ή παράλειψη θα εξεταστεί με βάση τις προβλέψεις και τις εγγυήσεις του νόμου 5224/25.

Νύχτα κόλαση στο ΑΠΘ

Τα επεισόδια ξέσπασαν στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να σημειωθούν 313 προσαγωγές. Κουκουλοφόροι βγήκαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και πέταξαν βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ που ήταν εγκατεστημένη στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατία. Μια δεύτερη ομάδα εντός του πανεπιστημιακού campus εκτόξευε βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παραταγμένες στην οδό Εγνατία.

Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ επιχείρησαν να περιορίσουν τη δράση τους κάνοντας χρήση δακρυγόνων, ενώ επιστρατεύθηκε και όχημα εκτόξευσης νερού για να απωθήσει τους δράστες των επιθέσεων αλλά και να σβήσει εστίες φωτιάς. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή ήταν αποπνικτική.