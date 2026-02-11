Θεσσαλονίκη: Συλλογή και ανακύκλωση αποτσίγαρων – Πού μπήκαν 38 ειδικοί κάδοι

Ο Δήμος Θέρμης προχωρά σε μία ακόμη ουσιαστική περιβαλλοντική παρέμβαση, με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων, την ενίσχυση της ανακύκλωσης και την προστασία του δημόσιου χώρου. Προς το σκοπό αυτό προχώρησε στην τοποθέτηση 38 ειδικών κάδων συλλογής και ανακύκλωσης αποτσίγαρων, σε επιλεγμένα σημεία των Δημοτικών Κοινοτήτων, σε χώρους αυξημένης επισκεψιμότητας, όπως Δημαρχεία, Κοινότητες, ΚΑΠΗ, Εκκλησίες, Πολιτιστικά Κέντρα, πλατείες, πάρκα, στάσεις και χώρους λαϊκών αγορών. Οι ειδικοί κάδοι τοποθετήθηκαν στη Θέρμη, το Τριάδι, τη Νέα Ραιδεστό, τα Βασιλικά, την Αγία Παρασκευή, τους Ταγαράδες, το Νέο Ρύσιο, την Καρδία, το Κάτω Σχολάρι, τον Τρίλοφο και το Πλαγιάρι.

