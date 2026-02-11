Αναστασία Βελαώρα: Μαθήτρια από δημόσιο σχολείο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Ευρωκοινοβούλιο Νέων

Η μαθήτρια της Β’ τάξης του 1ου Λυκείου Ευόσμου, Αναστασία Βελαώρα, είναι μία από τους πέντε μαθητές και μαθήτριες σχολείων της χώρας που επιλέχθηκαν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Διεθνή Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 29 Μαρτίου, στο Pordenone της Ιταλίας.

Η 16χρονη έλαβε μέρος με άλλους 119 μαθητές και μαθήτριες στην 50η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας, που επέλεξε τους πέντε πρεσβευτές. Είναι η μοναδική που φοιτά σε δημόσιο σχολείο καθώς οι άλλοι τέσσερις είναι μαθητές - μαθήτριες ιδιωτικών σχολείων.

Την Αναστασία Βελαώρα υποδέχτηκε στο δημαρχείο Κορδελιού - Ευόσμου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, ο δήμαρχος Λευτέρης Αλεξανδρίδης, ο οποίος τη συνεχάρη για την επιτυχία της. Της χάρισε και ένα λεύκωμα του δήμου ώστε να το έχει μαζί της στην Ιταλία και να προβάλει τον τόπο της.

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για όλους τους δημότες Κορδελιού - Ευόσμου η πολύ σημαντική διάκριση που πέτυχε η Αναστασία, ένα κορίτσι από τον τόπο μας, σε πανελλαδικό επίπεδο. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα εκπροσωπήσει επάξια τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων», ανέφερε ο δήμαρχος κ. Αλεξανδρίδης.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)