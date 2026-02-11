Θεσσαλονίκη: Τιμή στον Γιάννη Ιωαννίδη – Το όνομά του θα δοθεί σε κλειστό γυμναστήριο

Σε «Γιάννης Ιωαννίδης» πρόκειται να μετονομαστεί το κλειστό σχολικό γυμναστήριο που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Γ. Γεννηματά και Μαραθώνος στους Αμπελόκηπους στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου, με εισήγηση του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρου Κυρίζογλου και τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών και των διδασκόντων του 7ου Δημοτικού Σχολείου, του 3ου Γυμνασίου και του Εσπερινού Γυμνασίου Αμπελοκήπων, τη σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμπελοκήπων και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, το κλειστό σχολικό γυμναστήριο που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Γ. Γεννηματά και Μαραθώνος στους Αμπελόκηπους ονοματοδοτείται σε «Ιωάννης Ιωαννίδης» προς τιμήν του αθλητή και προπονητή Γιάννη Ιωαννίδη.

