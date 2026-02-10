Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο πανεπιστήμιο», λέει η Πρυτανεία

«Μετά από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καμία εκδήλωση βίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου.

Επισημαίνεται δε, πως «οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

Να σημειωθεί ότι σε σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου την Δευτέρα 9/2, αναφέρεται ότι Πρυτανεία και Υπουργείο Παιδείας βρίσκονται στην ίδια πλευρά και δίνουν από κοινού τη μάχη -η οποία, όπως επισημαίνεται, έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς– για ελεύθερα, δημοκρατικά και ασφαλή δημόσια πανεπιστήμια.

«Αυτό επιβεβαιώθηκε πλήρως στη συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργό Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη και τον Υφυπουργό κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου. (...)Έχουμε πλήρη επίγνωση ως Πρυτανεία των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας, έναντι του νόμου, αλλά κυρίως της ευθύνης μας έναντι των φοιτητών και των οικογενειών τους» καταλήγει η δήλωση.

Φωτ.: thestival.gr

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, σοβαρά επεισόδια, με επίθεση σε αστυνομικές δυνάμεις, 313 προσαγωγές και τραυματισμό ενός αστυνομικού, σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά από πάρτι το οποίο είχε διοργανωθεί χωρίς άδεια.

Τα επεισόδια προκάλεσε την παρέμβαση του Υπουργείο Παιδείας, το οποίο ζήτησε από το ΑΠΘ να δώσει εντός 48 ωρών πλήρεις εξηγήσεις για τα γεγονότα και τα μέτρα ασφάλειας στους πανεπιστημιακούς χώρους, ενώ παράλληλα, τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τα επεισόδια που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το πάρτι, το οποίο, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, πραγματοποιείται κάθε χρόνο χωρίς άδεια, εξελίχθηκε σε σοβαρά επεισόδια. Ομάδες ατόμων επιτέθηκαν στις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. με μολότοφ, ενώ κατά τη διάρκεια της έντασης τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στο πρόσωπο και τον λαιμό.