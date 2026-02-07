ΕΛΑΣ για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: Αναίτια επίθεση στους αστυνομικούς - Ελεύθεροι οι 313 προσαχθέντες

Ανακοίνωση σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν τα ξημερώματα του Σαββάτου πέριξ του ΑΠΘ, εξέδωσε η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε αυτήν, «άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας τους μολότοφ», ενώ προσήχθησαν 313 άτομα μετά τα σοβαρά επεισόδια, με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σημειώνεται πως, όπως μεταδίδει το thestival.gr, ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 313 προσαχθέντες των σοβαρών επεισοδίων με τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ που έλαβαν χώρα πέριξ του ΑΠΘ, τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2).

Για όλους τους προσαχθέντες, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αποχώρησαν.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρεται: «Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο (07-02-2026), άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του Α.Π.Θ. και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ).

Αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα, σήμερα, εξέδωσε ανακοίνωση σε υψηλούς τόνους και το υπουργείο Παιδείας, με την οποία ζητά να ενημερωθεί εντός 48 ωρών για τις ενέργειες που έγιναν από τις Πρυτανικές Αρχές αλλά και για ενέργειες που πρόκειται να γίνουν και μιλά για «ευθύνες που θα ζητηθούν και θα αποδοθούν».

«Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25», σημειώνει το υπουργείο, τονίζοντας παράλληλα ότι «οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν».

Στην επίσημη ανακοίνωση επισημαίνεται ότι καταδικάζονται απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο, ενώ διευκρινίζεται ότι έχει ζητηθεί ενημέρωση σχετικά με το εάν η εκδήλωση ήταν εις γνώση των πανεπιστημιακών αρχών, αν υπήρξε σχετικό αίτημα και άδεια, τον ρόλο της εταιρείας φύλαξης, τα ακριβή περιστατικά και το ενδεχόμενο τέλεσης παράνομων πράξεων ή καταστροφών εντός των χώρων του Ιδρύματος.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια θα εφαρμοστεί πλήρως, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, ενώ διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για την προστασία της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων.

Από την πλευρά τους, οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε δελτίο Τύπου που εξέδωσαν, αναφέρουν ότι «εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα».

Στο ίδιο δελτίο Τύπου επισημαίνεται ακόμη ότι «τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο. Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».

Πώς έγιναν τα επεισόδια στο ΑΠΘ

Επεισόδια ξέσπασαν στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να σημειωθούν 313 προσαγωγές.

Σύμφωνα με το thestival.gr κουκουλοφόροι βγήκαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και πέταξαν βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ που ήταν εγκατεστημένη στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατία. Μια δεύτερη ομάδα εντός του πανεπιστημιακού campus εκτόξευε βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παραταγμένες στην οδό Εγνατία.

Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ επιχείρησαν να περιορίσουν τη δράση τους κάνοντας χρήση δακρυγόνων, ενώ επιστρατεύθηκε και όχημα εκτόξευσης νερού για να απωθήσει τους δράστες των επιθέσεων αλλά και να σβήσει εστίες φωτιάς. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή ήταν αποπνικτική.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από έκρηξη βόμβας μολότοφ και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Παράλληλα, σε αρκετά αυτοκίνητα προκλήθηκαν φθορές από τις αυτοσχέδιες βόμβες των κουκουλοφόρων, ενώ ένα όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς. Στην αρχή των επεισοδίων οι νεαροί ταραξίες πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων και τους χρησιμοποίησαν ως οδοφράγματα.