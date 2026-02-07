Νύχτα κόλαση στο ΑΠΘ: Μολότοφ, συγκρούσεις και πάνω από 210 προσαγωγές

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , με την περιοχή να μετατρέπεται σε πεδίο συγκρούσεων και την Αστυνομία να προχωρά σε μαζικές προσαγωγές.



Τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ ξέσπασαν λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα, όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε σε δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στη λεωφόρο Γ’ Σεπτεμβρίου, εκτοξεύοντας βόμβες μολότοφ και άλλα αυτοσχέδια αντικείμενα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας αστυνομικός φέρεται να τραυματίστηκε, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε και νεαρή γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο. Από τα επεισόδια προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές σε σταθμευμένα οχήματα, με το οδόστρωμα να θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.



Οι προσαγωγές ξεπέρασαν τις 210, ενώ εκτιμάται πως οι ρίψεις μολότοφ ξεκίνησαν μέσα από τον χώρο του ΑΠΘ, την ώρα που στην Πολυτεχνική Σχολή βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση.





Οι αστυνομικές δυνάμεις αντέδρασαν άμεσα, κάνοντας εκτεταμένη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή έγινε αποπνικτική, ενώ για λόγους ασφαλείας διεκόπη η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως το Συντριβάνι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκη.