Εξηγήσεις δίνει το ΑΠΘ για τα επεισόδια - Λήγει το τελεσίγραφο του υπουργείου Παιδείας

Το «τελεσίγραφο» που έδωσε το υπουργείο Παιδείας στη διοίκηση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκπνέει και οι Πρυτανικές Αρχές καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα στην Πολυτεχνική Σχολή τα ξημερώματα του Σαββάτου (07/02) και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.



Η παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας ήταν άμεση, ζητώντας από τη διοίκηση του ΑΠΘ να δώσει απαντήσεις για το αν η εκδήλωση ήταν γνωστή στα αρμόδια όργανα, αν είχε ζητηθεί η σχετική άδεια, ποιος ήταν ο ρόλος της εταιρείας φύλαξης και ποια είναι η ακριβής έκταση των συμβάντων.



Το υπουργείο Παιδείας ζήτησε επίσης εντός 48 ωρών να απαντήσουν οι Πρυτανικές Αρχές για το αν σημειώθηκαν παράνομες πράξεις ή φθορές εντός των πανεπιστημιακών χώρων.



Το «τελεσίγραφο» του υπουργείου Παιδείας



Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας «καταδικάζει απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο.

Το Υπουργείο έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:



Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

Τον ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστημίου

Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων. Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν.



Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων».



Τι λέει το ΑΠΘ



Την ίδια ώρα, οι Πρυτανικές Αρχές κάνουν λόγο για «θλιβερή μειοψηφία» που μετέτρεψε την Πολυτεχνική Σχολή σε χώρο εγκληματικών συμπεριφορών.

Η ανακοίνωση του ΑΠΘ: «Από την έρευνα των Πρυτανικών Αρχών, που συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, αναζητούνται οι πιθανές ευθύνες. Έπρεπε να αποκλειστούν οι χώροι της Πολυτεχνικής ενόσω διεξάγονταν εξετάσεις μέχρι το βράδυ της Παρασκευής; Πόσοι και ποιοι από τους δήθεν επαναστάτες είναι πράγματι φοιτητές και γιατί δεν ελέγχθηκαν οι παρείσακτοι; Ποιος ή ποιοι διέδωσαν το άθλιο ψέμα ότι οι Πρυτανικές Αρχές, ο Κοσμήτορας ή οποιοσδήποτε άλλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχαν δώσει άδεια για την εκδήλωση;



Αυτά και άλλα ερωτήματα για την προσπάθεια σπίλωσης του Πανεπιστημίου, την επαίσχυντη επίθεση στις αρχές ασφαλείας, τον τραυματισμό αστυνομικού και την καταστροφή της περιουσίας των πολιτών, θα απαντηθούν, είναι βέβαιο. Αυτό που είναι, επίσης, βέβαιο είναι ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δε θα ξανακυλήσει στη φοβική απραξία και στη συρρίκνωση του σπουδαίου εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, υπό την απειλή των πιο αντιδραστικών στοιχείων της ελληνικής κοινωνίας. Ίσως ήρθε, τελικά, η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου».