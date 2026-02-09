Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος

Την 23η εθελοντική αιμοδοσία του διοργανώνει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, από τις 14:00 έως τις 18:00, στα γραφεία του Συλλόγου (Εθνικής Αντιστάσεως 173-175), ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), σε συνεργασία με την υπηρεσία Αιμοδοσίας του νοσοκομείου «Άγιος Παύλος». Πρόκειται για μία δράση που αναδεικνύει έμπρακτα τις αξίες της αλληλεγγύης και της προσφοράς, στις οποίες οι φαρμακοποιοί παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι.

