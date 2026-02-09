Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε υπάλληλο περιπτέρου – Πούλησε τσιγάρα σε ανήλικη

Ειδική επιχειρησιακή δράση σε διάφορες περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων. Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 71 άτομα εκ των οποίων 70 ανήλικοι, καθώς και 4 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου και συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου καθώς προέβη σε πώληση καπνικού προϊόντος σε ανήλικη.

