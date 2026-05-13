Θρήνος στο Ηράκλειο: Πέθανε βρέφος 7 μηνών - Διακομίστηκε με αναπνευστική λοίμωξη

Θλίψη σκορπά στο Ηράκλειο ο θάνατος ενός βρέφους μόλις 7 μηνών, το οποίο άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/5).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, το μωράκι αρχικά μεταφέρθηκε με αναπνευστική λοίμωξη στο Νοσοκομείο Χανίων, ωστόσο κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή του στο Ηράκλειο και το Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ωστόσο δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή.

Δυστυχώς, το 7 μηνών αγγελούδι δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος και την απόγνωση την οικογένειά του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για οικογένεια Ολλανδών που βρίσκονταν αυτή την περίοδο στην Κρήτη για διακοπές.