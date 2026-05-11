Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη

Νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη, βρέθηκε ένα νεογέννητο βρέφος, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν τη μητέρα του.



Το βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό της περιοχής, με την αστυνομία να στρέφει την προσοχή της στη νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθεί αν γεννήθηκε νεκρό ή αν πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του, σύμφωνα με το ertnews.



Οι Aρχές συνέλαβαν τη μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου και αναμένεται να καταθέσει για τα όσα έγιναν.

