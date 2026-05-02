Ώρες αγωνίας στη Σκόπελο για βρέφος που ήρθε σε επαφή με ποντικοφάρμακο

Ανησυχία προκάλεσε περιστατικό στη Σκόπελο με ένα βρέφος 19 μηνών, το οποίο χρειάστηκε να διακομιστεί εκτάκτως στο Νοσοκομείο Βόλου, έπειτα από την υποψία ότι ήρθε σε επαφή με δηλητηριώδη ουσία.



Σύμφωνα με το magnesianews, οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν όταν θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο το βρέφος να είχε έρθει σε επαφή με ποντικοφάρμακο. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω έλεγχο και παρακολούθηση.

Με... περιπέτεια στον Βόλο

Η διακομιδή του βρέφους προς τον Βόλο ξεκίνησε με ιδιωτικό σκάφος, ωστόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, με ισχυρούς ανέμους, δυσχέραναν τη διαδικασία, οδηγώντας σε προσωρινή επιστροφή.



Τελικά, με τη συνδρομή δεύτερου πλωτού μέσου, του «Άξιον Εστί» που ξεκίνησε από την Αλόννησο για Σκόπελο, το βρέφος έφτασε με ασφάλεια στον Βόλο και το νοσοκομείο.

Υπό στενή παρακολούθηση

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης πλύσης στομάχου, ενώ το παιδί παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.



Παρά το γεγονός ότι δεν παρουσίασε εμφανή συμπτώματα δηλητηρίασης, κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του για τουλάχιστον 48 ώρες, με επαναλαμβανόμενους ελέγχους, ώστε να αποκλειστεί κάθε πιθανός κίνδυνος για την υγεία του.