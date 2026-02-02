Εργαζόμενοι δηλητηριάστηκαν από χημικά σε κάδο - Μηνυτήρια αναφορά από τον δήμο Χανίων

Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Χανίων η κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς μετά το περιστατικό με τα χημικά που προκάλεσε δηλητηρίαση δύο εργαζομένων στην καθαριότητα.



Το περιστατικό συνέβη στο τέλος του Δεκεμβρίου 2025, όταν άγνωστοι είχαν πετάξει χημικά σε κάδο σκουπιδιών στην περιοχή Πύργος στα Κουνουπιδιανά, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναπνευστική δηλητηρίαση δύο εργαζομένων την ώρα που άδειαζαν πράσινο κάδο απορριμμάτων. Μάλιστα, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στο νοσοκομείο.



Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών εστιάζουν ήδη σε συγκεκριμένους επαγγελματίες.