Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονο μαθητή - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τροχαίο περιστατικό με παράσυρση ανήλικου σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονο μαθητή που κινούνταν πεζός στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος απέναντι από το Α’ Νεκροταφείο.

Από την παράσυρση ο ανήλικος έπεσε στο οδόστρωμα, ωστόσο, σύμφωνα με το tempo24.news, δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί έρευνα η Τροχαία Πατρών.