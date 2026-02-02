Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονο μαθητή - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονο μαθητή το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πάτρα, με τον ανήλικο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο χωρίς σοβαρό τραυματισμό.
Τροχαίο περιστατικό με παράσυρση ανήλικου σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονο μαθητή που κινούνταν πεζός στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος απέναντι από το Α’ Νεκροταφείο.
Από την παράσυρση ο ανήλικος έπεσε στο οδόστρωμα, ωστόσο, σύμφωνα με το tempo24.news, δεν τραυματίστηκε σοβαρά.
Ο 15χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί έρευνα η Τροχαία Πατρών.