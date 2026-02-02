Απέραντη «λασπούπολη» ο Αγιόκαμπος: Εικόνες μεγάλης καταστροφής άφησε πίσω η κακοκαιρία

Τις πληγές της μετρά η περιοχή του Αγιόκαμπου στη Λάρισα, που έχει μετατραπεί σε έναν τεράστιο λασπότοπο μετά τη χθεσινή ισχυρή κακοκαιρία.

Η έντονη βροχόπτωση της Κυριακής (1/2) προκάλεσε την υπερχείλιση ενός χειμάρρου που καταλήγει στην παραλία, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η ευρύτερη περιοχή γύρω από τις εκβολές του στη θάλασσα.

Δρόμοι, σπίτια και επιχειρήσεις γέμισαν λάσπη και φερτά υλικά, με τους κατοίκους να είναι σε απόγνωση ενώ η περιοχή συνεχίζει να αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα ένα 24ωρο μετά.

«Δυστυχώς για ακόμα μία φορά, το μεγάλο ρέμα που καταλήγει στον Αγιόκαμπο πλημμύρισε. Δεν χώρεσαν οι όγκοι του νερού που κατέβαιναν από το Μαυροβούνι και τον Κίσσαβο. Δεξιά και αριστερά στις όχθες πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Πάνω από 10 σπίτια επλήγησαν και γύρω στις 6 επιχειρήσεις», δήλωσε στο Action24, ο δήμαρχος Αγιάς, Αντώνης Γκουτάρας.

«Αμέσως ήρθαμε σε επαφή και με τον υπουργό Εσωτερικών και με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και τον γενικό γραμματέα. Κλιμάκια θα έρθουν άμεσα για να καταγράψουν τις ζημιές και να ξεκινήσουμε γρήγορα να δώσουμε τις αποζημιώσεις και να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση», τόνισε ο δήμαρχος.

«Μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, μηχανήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του δήμου δούλευαν. Καθάριζαν τον παραλιακό δρόμο, γιατί εκτός από τα ρέματα, είχαμε το ίδιο φαινόμενο και από την πλευρά της θάλασσας με το κύμα να βγάζει άμμο, ξύλα και άλλα φερτά υλικά στον παραλιακό δρόμο», σημείωσε.

«Ολική καταστροφή»

Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται μέχρι το πρωί της Δευτέρας στον Αγιόκαμπο, με τους κατοίκους να προσπαθούν όπως όπως να καθαρίσουν τις περιουσίες τους από τις λάσπες.

Ένας κάτοικος της περιοχής τονίζει ότι είναι η τρίτη φορά που πλημμυρίζει το σπίτι του μέσα σε έξι χρόνια. Κι αυτή τη φορά, όπως λέει, είναι η «χαριστική βολή» αφού το σπίτι στο εσωτερικό έχει 10 πόντους λάσπη.

«Ολική καταστροφή. Δεν έμεινε ούτε έπιπλο, ούτε οικοσυσκευή, ούτε τίποτα. Εδώ έχουμε 15 πόντους λάσπη. Εδώ έχουμε 15. 10 είναι μέσα. Λοιπόν, ό,τι είναι από 10-20 πόντους και κάτω είναι κατεστραμμένο. Πόσες φορές;», τόνισε, μιλώνστας στον ΣΚΑΪ.

«Μέσα σε 6 χρόνια πάθαμε 3 φορές ζημιές. Τη μία του Ντάνιελ, και αυτή εδώ ήταν οι χειρότερες. Δηλαδή ολική καταστροφή. Ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε μέσα στο σπίτι με τον Ντάνιελ, βγήκε έξω σε 2 θυμωνιές. Λοιπόν, ήρθε το φορτηγό του δήμου, τα πήρε και τέλειωσε. Και μέσα σε 2 χρόνια προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε ζημιές στο σπίτι. Λοιπόν, το σπίτι μέσα σε 2 χρόνια έβγαζε συνεχώς ζημιές: σπασμένα λούκια, σπασμένες υδρορροές, ε, ηλεκτρικά. Γιατί; Γιατί έμενε η υγρασία από το σπίτι», εξήγησε, μιλώντας με απόγνωση.

«Το σπίτι έχει τελειώσει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να αποκατασταθεί αυτό το πράγμα εδώ πέρα μέσα. Και οι ζημιές που μας δώσανε και τα χρήματα που μας δώσανε ήτανε μηδαμινά για αυτά τα οποία καταστράφηκαν», πρόσθεσε.

Οι κάτοικοι, τα σπίτια των οποίων πλημμύρισαν κοντά στην κρεμαστή γέφυρα στον Αγιόκαμπο, διαμαρτύρονται ότι στο σημείο της γέφυρας στενεύει αρκετά ο χείμαρρος και όταν ανεβαίνει η στάθμη γίνεται υπερχείλιση στα διπλανά σπίτια.