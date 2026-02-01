Μεγάλα προβλήματα στη Λάρισα από την κακοκαιρία - Ζημιές και υπερχείλιση ρεμάτων

Αρκετά σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη Λάρισα και κυρίως από το παραλιακό μέτωπο του νομού.

Στις περιοχές Αγιόκαμπος, Σωτηρίτσα και Βελίκα καταγράφηκαν ζημιές σε παραλιακές υποδομές, ενώ ρέματα υπερχείλισαν, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προς την ακτογραμμή, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η eleftheria.gr.

Ισχυρά κύματα, πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές σε σημεία του οδικού δικτύου κοντά στη θάλασσα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και παρακολουθούν την κατάσταση, ώστε να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις όπου χρειαστεί.