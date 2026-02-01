Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες, νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Πότε έρχεται βελτίωση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τη νύχτα η κακοκαιρία που επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Τα φαινόμενα χαρακτηρίζονται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες μεγάλης διάρκειας, ενώ συνοδεύονται τοπικά από θυελλώδεις ανέμους έως 8 και 9 μποφόρ και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Η εικόνα μέχρι τώρα

Στην Αττική, που δέχθηκε το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας τα ξημερώματα, δεν έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ελεγχόμενη παραμένει η κατάσταση και στην υπόλοιπη χώρα, ωστόσο οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Με βάση τα στοιχεία του meteo.gr, που παρουσίασε ο Θοδωρής Κολυδάς, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 9 το πρωί της Κυριακής (01/02) σημειώθηκαν στη Ζαγορά με 99.2mm και στα Ριζώματα Ημαθίας με 73.6mm.

Στην Αττική, τα μεγαλύτερα ύψη καταγράφηκαν κυρίως στη Δυτική και τη Βορειοανατολική Αττική, όπου λειτούργησαν -όπως και στις υπόλοιπες περιοχές- μηχανισμοί τοπικής σύγκλισης και ενίσχυσης των φαινομένων. Στη Βλυχάδα σημειώθηκαν 40,6mm, στα Σπάτα 28,8mm, στη Νέα Μάκρη 25,4mm και στην Παλλήνη 25,2mm.

Το δεύτερο κύμα και η κίνηση του συστήματος

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, δεύτερο κύμα ισχυρών φαινομένων αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής (01/02).

Στη συνέχεια, το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας κυρίως τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα επιμείνουν έως και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02/02).

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία

Οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, μετά τη σύγκληση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Για τις περιοχές που αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση (Red Code), ενώ συνολικά Red Code ισχύει για αρκετές περιοχές. Η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί προειδοποίηση.

Παράλληλα, εστάλησαν μηνύματα 112 σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και νησιά του Ιονίου, με συστάσεις για περιορισμό μετακινήσεων και αυστηρή τήρηση των οδηγιών των αρχών.

Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων προχώρησε η ΕΜΥ. Έτσι, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η κακοκαιρία αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ώρες, με σχεδόν όλη τη χώρα να πλήττεται από έντονα καιρικά φαινόμενα τουλάχιστον μέχρι το βράδυ της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026.



Σε συναγερμό εξακολουθούν να βρίσκονται 9 περιοχές της Ελλάδας λόγω της κακοκαιρίας.

Πιο συγκεκριμένα:



Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή (01/02) στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.



Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.



Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02/02), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.



Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:



Την Κυριακή (01/02/26)



α. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).



β. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).



γ. Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) (πορτοκαλί προειδοποίηση).



στ. Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



Αύριο Δευτέρα (02/02/26)



Στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, ενώ από το απόγευμα της Κυριακής ενδέχεται να σημειωθούν χιόνια και σε χαμηλότερα υψόμετρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Πότε προβλέπεται βελτίωση

Σταδιακή ύφεση των φαινομένων αναμένεται από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02/02), με τη βελτίωση να ξεκινά από τα δυτικά και να επεκτείνεται σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα.