Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ αλλάζει τα δεδομένα: Η κακοκαιρία θα χτυπήσει όλη τη χώρα, μπαράζ από 112

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων προχώρησε η ΕΜΥ το βράδυ του Σαββάτου, με το οποίο προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα.

Όπως αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή (1/2) στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Την Κυριακή (1/2)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τη Δευτέρα (2/2)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας:

Ήχησε το 112 σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα

Οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας, καθώς τα φαινόμενα κατά τόπους ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και στην καθημερινότητα των πολιτών, με την κακοκαιρία να αναμένεται να πλήξει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Μάλιστα, στις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, με την Πολιτική Προστασία να κάνει έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι το πρωί της Κυριακής.

Λίγο αργότερα εστάλη μήνυμα από το 112 και σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο οποίο επίσης ζητείται περιορισμός των μετακινήσεων για ολόκληρο το βράδυ.

Μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου είχε ηχήσει το 112 και για Θεσσαλία, Σποράδες, Ημαθία και Πιερία, με τις αρχές ουσιαστικά να εφιστούν την προσοχή σχεδόν στη μισή χώρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες #Ημαθίας & #Πιερίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

Ο Θοδωρής Κολυδάς μιλώντας το βράδυ του Σαββάτου (31/1) στο STAR, εξήγησε αρχικά πως η κακοκαιρία θα επηρεάσει την Αττική σε δύο φάσεις. Η πρώτη αναμένεται από τις 6 το πρωί έως περίπου τις 10:00, και θα είναι έντονη αλλά σύντομη, ενώ η δεύτερη φάση τοποθετείται από το απόγευμα έως το βράδυ και θα έχει μικρότερη διάρκεια. Ωστόσο, όπως εξήγησε, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές που θεωρούνται ευπαθείς, όπως τα νότια προάστια και ειδικά η Γλυφάδα, αλλά και το κέντρο της Αθήνας. Τέλος, όπως διευκρίνισε, το πέρασμα του μετώπου εκτιμάται ότι θα επηρεάσει έντονα και τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αττικής, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Υπενθυμίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (Red Code) μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται αύριο.