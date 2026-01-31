Κακοκαιρία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα - Οι περιοχές που αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Με άγριες διαθέσεις μπαίνει ο Φεβρουάριος, καθώς αύριο Κυριακή 1η του μήνα, αναμένεται να κορυφωθούν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα για τα οποία προειδοποίησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με το έκτακτο δελτίο της το πρωί του Σαββάτου (31/01).



Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η αυριανή ημέρα αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη, με μεγάλα ύψη βροχής να προβλέπονται για αρκετές περιοχές, οι οποίες έχουν τεθεί σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού».

Οι χάρτες

Σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, βαρομετρικό χαμηλό που κινείται γρήγορα προς τα ανατολικά θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας μας από τη νύχτα του Σαββάτου (31/01) προς Κυριακή (01/02).

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας η οποία αρχικά θα επηρεάσει τα δυτικά τμήματα και γρήγορα την υπόλοιπη χώρα θα είναι:

οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις

οι χιονοπτώσεις στα ορεινά των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών αλλά και σε πεδινές περιοχές των βορειοανατολικών (κυρίως στον Έβρο) από το απόγευμα της Κυριακής 01/02

οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

η μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (02/02), τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται τη Δευτέρα (02/02).

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Στους χάρτες του meteo.gr παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και η βροχόπτωση που αναμένονται τις πρώτες ώρες της Κυριακής (01/02), το πρωί της Κυριακής (01/02) και τη νύχτα της Κυριακής (01/02) προς Δευτέρα (02/02).

Όπως φαίνεται στους χάρτες του meteo.gr, τα φαινόμενα θα είναι αρχικά πιο έντονα στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο ενώ στη συνέχεια στη Θεσσαλία μέχρι εν τέλει να περάσουν από τα νησιά του Αιγαίου και να εξασθενήσουν στην χώρα μας.

Στον πρώτο χάρτη, φαίνεται πως το χαμηλό βαρομετρικό θα επηρεάσει όλη την Ελλάδα, νωρίς το πρωί της Κυριακής με τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα σε Τρίπολη και Καλαμάτα.

meteo.gr

Στον δεύτερο χάρτη, τα επικίνδυνα φαινόμενα θα εξαπλωθούν νωρίς το πρωί, σε Θεσσαλία και βόρεια Εύβοια.

meteo.gr

Στον τρίτο χάρτη η κακοκαιρία θα χτυπήσει το βράδυ της Κυριακής τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

meteo.gr

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Καλλιάνος: «Κακοκαιρία ευρείας κλίμακας»

Για κακοκαιρία ευρείας κλίμακας με μεγάλα ύψη βροχής και αβεβαιότητα ως προς τα σημεία μέγιστης επιβάρυνσης κάνει λόγο ο Γιάννης Καλλιάνος.

Η ανάρτησή του: «Στα διεθνή επιστημονικά κείμενα, μέρος της αυριανής κατάστασης περιγράφεται με όρους όπως "Τotal precipitation", "Αccumulated precipitation" ή ακόμα και "Hydrological load". Πρόκειται για έννοιες που αποτυπώνουν τον συνολικό όγκο υετού που δέχεται μια περιοχή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και είναι ακριβώς κάποιοι από τους παράγοντες που αναμένεται να μας απασχολήσουν αύριο Κυριακή, λόγω των σχετικά μεγάλων ποσοτήτων βροχής (υετού) που προβλέπεται να σημειωθούν σε τοπικό επίπεδο.

Να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι πρόκειται για μια κακοκαιρία που δεν θα είναι πρωτοφανής, κάθε χειμώνα βιώνουμε τέτοιες μεταβολές καιρού και μάλιστα πολλές φορές.

Πιο αναλυτικά:

Παρουσίαση της κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τη χώρα μας από αργά το βράδυ σήμερα:

Ισχυρές βροχές - Καταιγίδες - Χιονοπτώσεις - Πολύ ισχυροί άνεμοι

Από αργά το βράδυ σήμερα θα ξεκινήσει η επιδείνωση του καιρού, με την προσέγγιση βαρομετρικού χαμηλού προς τη Δυτική Ελλάδα, το οποίο θα επηρεάσει σταδιακά σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Χρονική εξέλιξη φαινομένων:

* Αργά το βράδυ - προς τα μεσάνυχτα:

Έναρξη βροχών και τοπικά ισχυρών καταιγίδων στη Δυτική Ελλάδα.



* Κατά τη διάρκεια της νύχτας:

Τα φαινόμενα επεκτείνονται γρήγορα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.



Αύριο (Κυριακή):

Βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Θα είναι ελάχιστες οι περιοχές που δεν θα δεχθούν έστω και μια τοπικά ασθενή βροχόπτωση.

Περιοχές με μικρότερη πιθανότητα βροχών

Οι μικρότερες πιθανότητες έστω και για λίγες βροχές εντοπίζονται:

Στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της Κρήτης

Στην Κάσο

Στην Κάρπαθο



Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας φαίνεται ότι θα επηρεαστούν από ασθενείς έως και πολύ ισχυρές βροχές ή καταιγίδες

Περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή:

Επτάνησα

Δυτική & Νότια Πελοπόννησος

Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής

Εύβοια & Σποράδες

Κεντρική και Ανατολική Θεσσαλία

Κεντρική Μακεδονία

Κυκλάδες & νησιά Ανατολικού Αιγαίου έως Δωδεκάνησα

Δυτική & Νότια Κρήτη



Κολυδάς: «Καλά οργανωμένο επεισόδιο»

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι η επερχόμενη κακοκαιρία αποτελεί ένα «ένα καλά οργανωμένο μετωπικό επεισόδιο, με σαφή χρονική και χωρική διαβάθμιση των φαινομένων».

Όπως τονίζει: «Η κακοκαιρία της Κυριακής 1ης Φεβρουαρίου αποτελεί ένα καλά οργανωμένο μετωπικό επεισόδιο, με σαφή χρονική και χωρική διαβάθμιση των φαινομένων. Το μέτωπο κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες υγρασίας, ενεργοποιώντας διαφορετικούς μηχανισμούς ανά περιοχή.

Στην Αττική, η βροχή εμφανίζεται νωρίς και κορυφώνεται τις πρωινές ώρες, κατά τη διέλευση του κύριου μετώπου. Η σύγκλιση των ανέμων στον Σαρωνικό και η τοπική ορογραφία ενισχύουν τις εντάσεις, δίνοντας αξιόλογα ύψη υετού σε μικρό χρονικό διάστημα.

Στη Θεσσαλία, το μέτωπο κινείται πιο αργά. Η υγρασία εγκλωβίζεται στον κάμπο και ενισχύεται από το ανάγλυφο της Πίνδου και του Ολύμπου, με αποτέλεσμα βροχές περίπου ίδιας έντασης αλλά μεγαλύτερης διάρκειας.

Το επεισόδιο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ένταση ευνοεί την Αττική, ενώ η διάρκεια και η ορογραφία γέρνουν την πλάστιγγα υπέρ της Θεσσαλίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το πού θα βρέξει περισσότερο δεν κρίνεται από το πιο «δυνατό» πέρασμα, αλλά από το πόσο επιμένει ο καιρός πάνω από κάθε περιοχή.

Από τα σημερινά μετεωγράμματα για την Αθήνα προκύπτει μέση τιμή 24ώρου 28 mm με ακρότατο worst-case από τα άκρα των 6ώρων έως ~50 mm/24ωρο . Για την περιοχή της Γλυφάδας έχουμε μέση τιμή 24Ωρου τα ~21 mm με ακρότατο (worst-case από τα άκρα των 6ώρων έως ~48 mm/24ωρο».