Μεσσηνία: Προβλήματα από την κακοκαιρία - Κατολίσθηση και τόνοι με λάσπη και πέτρες

Σοβαρά προβλήματα δημιουργήθηκαν στη Μεσσηνία από την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα.

Συγκεκριμένα, στον δρόμο από Πήδημα προς Αρφαρά, σημειώθηκε κατολίσθηση, η οποία «κατέβασε» τόνους με λάσπη και πέτρες στο οδόστρωμα.

Από τα ξημερώματα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση καθαρισμού του δρόμου, στο ύψος του αντλιοστασίου του Πηδήματος. Κατολίσθηση που έγινε ψηλότερα, κατέβασε έναν χείμαρρο από πέτρες και λάσπες που έπληξαν το δρόμο κάνοντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων, όπως σημειώνει το MessiniaLive.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Πολιτική Προστασία και ο αντιδήμαρχος Παντελής Δρούγας, και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ύδρευσης και τον Πρόεδρό του Χρήστο Μωραγιάννη, αλλά και τον πρόεδρο των Αρφαρών Αριστοτέλη Ματθαίο ξεκίνησαν με μηχανήματα έργου τον καθαρισμό του δρόμου από τα φερτά υλικά.

Η καταρρακτώδης βροχή που έπεσε τα ξημερώματα στην ευρύτερη περιοχή -που ξεπερνά τους 30 τόνους ανά στρέμμα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα καταγραφές- προκάλεσε την κατολίσθηση με αποτέλεσμα ο δρόμος να θυμίζει κοίτη χειμάρρου από τους τόνους πετρών και λάσπης που έφτασαν στο δρόμο.

