Επελαύνει η κακοκαιρία: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και «βροχή» από 112

Με άγριες διαθέσεις μπαίνει ο Φεβρουάριος, καθώς η κακοκαιρία επελαύνει στη χώρα, με την Αττική να μπαίνει στο «μάτι» από τα ξημερώματα της Κυριακής (01/02/26). Έντονες βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό του καιρού, με την ΕΜΥ να εκδίδει νέο έκτακτο δελτίο και να προειδοποιεί ότι η κακοκαιρία θα χτυπήσει όλη τη χώρα και τα μηνύματα από το «112» να ηχούν σε πολλές περιοχές.

Η κακοκαιρία αναμένεται σε δύο φάσεις, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, με το πρώτο κύμα να έχει ήδη ξεκινήσει και να αναμένεται να κοπάσει γύρω στις 10.00. Αργά το απόγευμα αναμένεται το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα συνοδεύεται από ισχυρότατες ριπές ανέμων.

Στην Αττική, αναμένονται δύο φάσεις, από τις 6:00 έως τις 10:00 και το απόγευμα προς βράδυ, με έντονες βροχές και καταιγίδες. Πάνω από 3.60 χιλιοστά βροχής την ώρα, παρατηρούνται ήδη στην Αγία Παρασκευή, στο Μαρούσι, στη Μαλακάσα, ενώ τα 20 χιλιοστά ξεπεράστηκαν στα Βίλια και στον Ωρωπό, σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Στο «κόκκινο» επτά περιοχές

Στο «κόκκινο» βρίσκονται Πελοπόννησος, Θεσσαλία, κεντρική Μακεδονία, Πιερία, Ημαθία Χαλκιδική και Βόρειο Αιγαίο, ενώ σε πολλές περιοχές τα καιρικά φαινόμενα θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους έντασης έως 8 με 9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό βρίσκονται τα νησιά του Ιονίου, η Κρήτη, η Ήπειρος, η Μακεδονία και η Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής και της Εύβοιας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας η οποία αρχικά θα επηρεάσει τα δυτικά τμήματα και γρήγορα την υπόλοιπη χώρα θα είναι:

οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις

οι χιονοπτώσεις στα ορεινά των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών αλλά και σε πεδινές περιοχές των βορειοανατολικών (κυρίως στον Έβρο) από το απόγευμα της Κυριακής 01/02

οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

η μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Αναλυτικά:

Στην Πελοπόννησο τα ισχυρά φαινόμενα θα διαρκέσουν από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Μπαράζ 112

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν με μηνύματα 112 οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Θεσσαλίας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Κρήτης.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκτάκτως υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων έχει ήδη ενημερώσει Δήμους και Περιφέρειες, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών ή κατολισθήσεων, και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας