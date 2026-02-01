Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στο Βόρειο Αιγαίο - «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

Η κακοκαιρία εξακολουθεί να πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας και λίγα λεπτά μετά τις 12.00 οι κάτοικοι των νησιών του Βορείου Αιγαίου έλαβαν στα κινητά τους μήνυμα από την Πολιτική Προστασία, προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους για να μην κινδυνεύσουν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προσοχή στις μετακινήσεις σας από σήμερα το μεσημέρι 01-02-2026 έως αύριο το πρωί 02-02-2026. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112..