Αγιόκαμπος Λάρισας: Παντοπώλης ξεσπάει σε κλάματα on camera για την καταστροφή που υπέστη

Εξαιρετικά δύσκολες ώρες περνούν κάτοικοι σε αρκετές περιοχές της Λάρισας από την κακοκαιρία και ιδιαίτερα στον Αγιόκαμπο. Στην περιοχή έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και σπίτια, με τη θάλασσα να έχει γίνει «ένα» με τον δρόμο.



Ένας παντοπώλης έκανε λόγο στον Alpha για μεγάλη καταστροφή και ξέσπασε σε δάκρυα, καθώς έχασε την περιουσία του. Εμφανίστηκε στην κάμερα του καναλιού συγκλονισμένος, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τις εικόνες από το κατάστημά του.



«Μετανοώ που δεν άκουσα τον αδελφό μου που μου το είπε πριν δύο ημέρες» είπε με τις εικόνες από το κατάστημά του να είναι δραματικές.



Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, έχουν πλημμυρίσει δέκα σπίτια και ένα κατάστημα, ενώ παράλληλα με την σφοδρή βροχόπτωση, επικρατούν και θυελλώδεις άνεμοι που κάνουν ακόμη δυσκολότερη την κατάσταση.