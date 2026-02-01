Κακοκαιρία: Πλημμύρισε ο δρόμος στο λιμάνι της Πάτρας - Διακοπή κυκλοφορίας προς Πύργο

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, από την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα. Οι κάτοικοι στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα βρέθηκαν στο ίδιο έργο θεατές, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα tempo24.news, η παραλιακή οδός έξω από το λιμάνι της Πάτρας πλημμύρισε από τη βροχόπτωση. Παράλληλα λύματα βγήκαν στην επιφάνεια των λιμναζόντων νερών.



Η ΕΛΑΣ προχώρησε στη διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πύργο.