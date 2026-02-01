Κακοκαιρία: Απεγκλωβίστηκαν περίπου 40 οχήματα από το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού, στη Δράμα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Κυριακής (1/2) η επιχείρηση απεγκλωβισμού των περίπου 35-40 οχημάτων και ενός πούλμαν από τις Σέρρες, που είχαν εγκλωβιστεί στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού στη Δράμα λόγω έντονης χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.



Σύμφωνα με την ΕΡΤ που μετέφερε δήλωση του αντιπεριφερειάρχη Δράμας και υπεύθυνο του χιονοδρομικού, Αργύρη Πατακάκη, τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν νωρίς το απόγευμα, καθώς δεν διέθεταν τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως αλυσίδες ή ειδικά λάστιχα. Η έντονη χιονόπτωση και οι δυνατοί άνεμοι κάλυψαν γρήγορα το δρόμο με χιόνι και πάγο, δημιουργώντας αλυσιδωτά προβλήματα και εγκλωβίζοντας δεκάδες οδηγούς και επιβάτες.



Όλοι μεταφέρθηκαν σε σαλέ και καταφύγιο, όπου τους παρασχέθηκαν τρόφιμα και νερό, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και ζεστό περιβάλλον. Η επιχείρηση στον Φαλακρό ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, σηματοδοτώντας ένα αίσιο τέλος για όσους βρέθηκαν σε κίνδυνο

Ανάμεσα στους εγκλωβισμένους στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού στη Δράμα βρίσκονταν κυρίως οικογένειες με μικρά παιδιά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχε και οικογένεια με βρέφος μόλις ενός έτους.

Την ίδια ώρα, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού η κακοκαιρία συνεχίζεται, με σφοδρή χιονόπτωση ενώ οι άνεμοι πνέουν ισχυροί, φτάνοντας τα 30 χιλιόμετρα την ώρα.

Έκλεισε ο δρόμος

Με ανακοίνωση της η αστυνομική Διεύθυνση Δράμας ενημερώνει τους πολίτες ότι απαγορεύτηκε λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (συνεχή και έντονη χιονόπτωση παγετός) και ολισθηρότητας του οδοστρώματος, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό από τη διασταύρωση του οικισμού Βώλακα ως το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού.



Μετά την ανακοίνωση αυτή, εντάθηκε η ανασφάλεια των εγκλωβισμένων στο καταφύγιο του Χιονοδρομικού. Φοβούνται ότι θα παραμείνουν εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η αγωνία τους έχει να κάνει κυρίως, με τα μικρά παιδιά που βρίσκονται στον χώρο.