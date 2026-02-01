Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σημάδια υποχώρησης της κακοκαιρίας - Πού θα έχει καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το βράδυ της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, το δελτίο με α/α 3/2026, που είχε εκδοθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 στις 10:30 π.μ. με κόκκινη προειδοποίηση, υποβαθμίζεται πλέον σε πορτοκαλί προειδοποίηση.

Αναλυτικά τα φαινόμενα:

Α. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).

Στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της, έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες, πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

Στην Αττική έως αργά τη νύχτα της Κυριακής.

Β. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο, έως το μεσημέρι της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας: