Σουρεάλ εικόνες στη Φθιώτιδα: Έβγαλαν βάρκα και άρχισαν το... κουπί στους πλημμυρισμένους δρόμους

Η κακοκαιρία μπορεί να προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη Φθιώτιδα, όμως οι κάτοικοι της Γλύφας επέλεξαν έναν τελείως διαφορετικό και άκρως χιουμοριστικό τρόπο για να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι η θάλασσα «εισέβαλε» κυριολεκτικά στα σπίτια τους. Η έντονη θαλασσοταραχή είχε ως αποτέλεσμα τα κύματα να βγουν στη στεριά, καλύπτοντας δρόμους και παραλιακά σημεία με μεγάλες ποσότητες νερού.

Όπως κατέγραψε το lamiareport.gr, οι εικόνες από την περιοχή είναι ενδεικτικές του μεγέθους της πλημμύρας. Αντί όμως για απόγνωση, ορισμένοι συμπολίτες μας αποφάσισαν να επιστρατεύσουν μια φουσκωτή βάρκα και κουπιά, διασχίζοντας το πλημμυρισμένο οδικό δίκτυο σαν να βρίσκονταν σε κανονική θαλάσσια διαδρομή. Το στιγμιότυπο των κατοίκων να κωπηλατούν πάνω από την άσφαλτο έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης, αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό δαιμόνιο και το χιούμορ δεν χάνονται ούτε στις δύσκολες στιγμές.

Σε ετοιμότητα οι Αρχές για το νέο κύμα κακοκαιρίας

Παρά την εύθυμη νότα που προσέφερε η φουσκωτή βάρκα, η κατάσταση παραμένει σοβαρή. Η έντονη εισβολή της θάλασσας έχει δημιουργήσει σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινότητα των κατοίκων και στις υποδομές της περιοχής.

Ευτυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο οι τοπικές αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Τα καιρικά φαινόμενα παρακολουθούνται στενά, καθώς η θαλασσοταραχή αναμένεται να συνεχιστεί, με τους κατοίκους να ελπίζουν ότι σύντομα τα νερά θα υποχωρήσουν και οι βάρκες θα επιστρέψουν στον φυσικό τους χώρο.