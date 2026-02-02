Λευκό τοπίο στον Έβρο από την κακοκαιρία - Έκλεισαν σχολεία στο Σουφλί

Χιονοπτώσεις και τσουχτερό κρύο έφερε μαζί της η νέα κακοκαιρία που έφτασε στη χώρα μας το Σαββατοκύριακο με τη μισή επικράτεια να δέχεται τόνους νερού και την άλλη να ντύνεται στα λευκά λόγω των χιονοπτώσεων.

Στον νομό Έβρου σε σχεδόν όλες τις περιοχές εξερουμένης της Αλεξανδρούπολης το έχει στρώσει δημιουργώντας μια άκρως χειμωνιάτικη εικόνα αλλά και προκαλώντας αρκετά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, από το βράδυ της Κυριακής 1η Φεβρουαρίου ξεκίνησε να χιονίζει στα χωριά που βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο και συγκεκριμένα στον ορεινό όγκο Σουφλίου στον Πεντάλοφο Ορεστιάδας, αλλά και στην Καλλιθέα και Λεπτοκαρυά Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο evros-news.gr, κυρίως τις πρωινές ώρες ακόμα και μετά το ξημέρωμα, το χιόνι έπεσε τόσο μέσα στο Σουφλί, στο Διδυμότειχο και στην Ορεστιάδα, όσο και στα χωριά των Δήμων αυτών.

Το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο βέβαια παραμένει ανοιχτό, αλλά μέσα στα χωριά μέχρι τα οχήματα του δήμου να περάσουν απ’ όλα τα σημεία, υπήρχε πρόβλημα για όσους ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητο. Μάλιστα, η πολιτεία συνέστησε στους οδηγούς να τοποθετήσουν αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους για την ασφαλή μετάβασή τους.

Χιόνια στους δρόμους σε περιοχές του Έβρου / Πηγή: evros-news.gr

Κλειστά τα σχολεία στο Σουφλί

Όσον αφορά στα σχολεία της περιοχής, μετά από απόφαση που ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν λειτούργησαν όσα βρίσκονται στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλού.

Από την άλλη, στην Ορεστιάδα αλλά και στο Διδυμότειχο οι δήμαρχοι αποφάσισαν τα μαθήματα να γίνουν κανονικά, αν και υπήρξαν διαμαρτυρίες γονέων επειδή υπήρχε χιόνι στους δρόμους και πολύ κρύο.