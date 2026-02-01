Κακοκαιρία: Χάος και καταστροφές από τις νεροποντές - Ποιες περιοχές επλήγησαν

Προβλήματα και καταστροφές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία από το πρωί της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου σε διάφορες περιοχές της χώρας, τόσο σε νησιά όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα.



Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει κυρίως πλημμύρες προκαλώντας προβλήματα σε δρόμους και στις μετακινήσεις των κατοίκων σε τοπικό επίπεδο, καθώς επίσης και καταστροφές.



Την ίδια στιγμή που η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη οι υπηρεσίες των πληγέντων δήμων βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς αναμένεται και νέος γύρος βροχοπτώσεων.

Σε Πήλιο, Λάρισα τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας έως το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, με το Πήλιο να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής σημειώθηκε στη Ζαγορά Πηλίου, όπου καταγράφηκαν 189 χιλιοστά.



Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα δεδομένα, βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς από τους 558 ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς, οι 529 κατέγραψαν ύψος βροχής μεγαλύτερο του 1 χιλιοστού. Σχετικός χάρτης που έδωσε στη δημοσιότητα το meteo.gr αποτυπώνει την κατανομή της βροχόπτωσης, καθώς και τους οκτώ σταθμούς με τα υψηλότερα ύψη βροχής.

Πλημμύρισε ο Αγιόκαμπος



Η έντονη βροχόπτωση στη Λάρισα είχε ως αποτέλεσμα να υπερχείλισει ρέμα στην περιοχή του Αγιόκαμπου παρασύροντας αντικείμενα που βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους.



Συγκεκριμένα, στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα στον Αγιόκαμπο το ρέμα υπερχείλισε και τα νερά κατέληξαν στην παραλιακή ζώνη, παρασύροντας αντικείμενα από ενοικιαζόμενα δωμάτια που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της θάλασσας.

Από τη ροή του νερού παρασύρθηκαν εξοπλισμός και αντικείμενα εξωτερικών χώρων καταλυμάτων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.



Στο παραλιακό σημείο βρίσκεται κατάστημα και το νερό έχει μπει μέσα προκαλώντας μεγάλες ζημιές.



Η κατάσταση στην Κεφαλονιά

Μεγάλες ποσότητες νερού έπεσαν και στην Κεφαλονιά. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι δρόμοι στο Αργοστόλι.



Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον παραλιακό δρόμο της πόλης, όπου έχει σχηματιστεί εκτεταμένη συσσώρευση υδάτων, μετατρέποντας το οδόστρωμα σε «λίμνη».



Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με μεγάλη δυσκολία από νωρίς το μεσημέρι, ενώ οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ή να αποφεύγουν το συγκεκριμένο σημείο.



Η έντονη βροχόπτωση συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται κατά διαστήματα με μεγάλη ένταση, δημιουργώντας ανησυχία τόσο στους κατοίκους όσο και στους επαγγελματίες της περιοχής.

«Ποτάμια» στη Σαντορίνη



Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα και στην Σαντορίνη όπου τα νερά σχημάτισαν χείμαρρους σε χωριά του νησιού.



Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν σε κεντρικούς δρόμους του νησιού και κυρίως σε Εμπορείο, Μεγαλοχώρι, Μονόλιθο, Πύργο και Μεσαριά. Οι χείμαρροι παρασέρνουν στο πέρασμα τους κάδους απορριμάτων και φερτά υλικά.





Παραμένει αποκλεισμένη η Γαύδος

Στο μεταξύ το ακριτικό νησί της Γαύδου παραμένει αποκλεισμένο εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων για 16η ημέρα.



Τα έντονα φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή δεν επιτρέπουν την επανεκκίνηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Κρήτη με τους λίγους μόνιμους κατοίκους του νησιού να έχουν αρχίσει να ανησυχούν.

Ελεγχόμενη η κατάσταση στα Τρίκαλα



Προβλήματα σε αγροτικούς δρόμους που συνδέουν ποιμνιοστάσια της περιοχής στη Δημοτική Ενότητα Χασίων στον Δήμο Μετεώρων δημιούργησαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις, αλλά και σε οικισμούς, όπως στο Γερακάρι, τους Αγίους Θεόδωρους και τη Θεόπετρα, από υπερχείλιση ποταμών, τα οποία αντιμετωπίστηκαν.



Ελεγχόμενη είναι η κατάσταση στον Δήμο Τρικκαίων από τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις και το «φούσκωμα» των ποταμών, καθώς τα όποια μικροπροβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Τρικκαίων, Νίκος Σακκάς, καθώς οι παρεμβάσεις των αρμόδιων Αρχών ήταν άμεσες.



Η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι συνολικά η κατάσταση είναι ελεγχόμενη σε ολόκληρο τον νομό, ενώ ο μηχανισμός της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων βρίσκεται σε επιφυλακή και παρεμβαίνει όπου υπάρχει ανάγκη.

Κατολισθήσεις στη Σάμο



Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Σάμου προκαλεί η έντονη κακοκαιρία που πλήττει το νησί από τις πρωινές ώρες. Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι συνθέτουν το σκηνικό, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.



Οι ισχυρές βροχοπτώσεις οδήγησαν ήδη στην κατάρρευση της πρώτης γέφυρας στον Μεσόκαμπο, ενώ σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία λόγω φερτών υλικών και συσσώρευσης υδάτων.



Στην παραλιακή λεωφόρο του Βαθέος η θάλασσα βγήκε στη στεριά, αναγκάζοντας την Πυροσβεστική να επέμβει για τον απεγκλωβισμό ακινητοποιημένων οχημάτων.

Ιδιαίτερα επικίνδυνη παραμένει η μεγάλη στροφή προς Πυθαγόρειο, μετά τον «Πρωτέα», όπου σημειώνεται συνεχής πτώση χωμάτων και πετρών στο οδόστρωμα, περιορίζοντας δραστικά την ορατότητα και την ασφάλεια των οδηγών.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στον άξονα Βαθύ–Κοκκάρι, με πτώσεις βράχων λίγο πριν από το στρατόπεδο, ενώ στην περιοχή της Τσαμαδού αναφέρθηκαν μικρής έκτασης κατολισθήσεις.



Στην περιοχή του Πυθαγορείου το νερό έχει καλύψει το οδόστρωμα σε καίρια σημεία, όπως στο στρατόπεδο του Ηραίου, στη διασταύρωση προς Μύλους και έξω από το ξενοδοχείο Doryssa.

Σοβαρά 🚨πλημμυρικά φαινόμενα στην Σάμο από το Ποτάμι Μεσοκάμπου που έσπασε πριν λίγο .



Βίντεο : https://t.co/GVJPsLoWfq pic.twitter.com/b7nawdF32P — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) February 1, 2026





Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προειδοποιεί ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, εφιστώντας την προσοχή στους κατοίκους για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας και την αποφυγή διέλευσης από χειμάρρους και ρέματα.