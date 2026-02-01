Σέρρες: Οδηγοί παγιδεύθηκαν στα χιόνια στο δρόμο προς Λαϊλιά – Έγιναν κλήσεις προς το 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της Περιφέρειας στην περιοχή Λαϊλιάς, στις Σέρρες, για να απεγκλωβιστούν 15 άτομα που είχαν αποκλειστεί από το χιόνι. Τα άτομα βρίσκονται σε τέσσερα αυτοκίνητα που σταμάτησαν 500 μέτρα μετά το ξενοδοχείο «Αετόπετρα», επειδή ο δρόμος έκλεισε από την κακοκαιρία.



Οι εγκλωβισμένοι κάλεσαν το 112 και έτσι ξεκίνησε η κινητοποίηση των αρχών για την επιχείρηση απεγκλωβισμού τους στις Σέρρες. Στο σημείο έσπευσαν εκχιονιστικά μηχανήματα και οχήματα της Πυροσβεστικής. Η ορατότητα είναι πολύ χαμηλή στο σημείο και το χιόνι συνεχίζει να πέφτει δυνατά, κάνοντας τη διάσωση πιο δύσκολη.

Η ανάρτηση από τον ΕΟΣ Σερρών ΧΚ Λαϊλιά

Σε συνέχεια ενημέρωσης του κοινού σας ανακοινώνουμε ότι λόγω έντονης και συνεχούς χιονόπτωσης, συνιστάται η ανάβαση στο βουνό να πραγματοποιείται μόνο από άτομα που διαθέτουν την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες.



Η Περιφέρεια προβαίνει σε διαρκείς εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου, ωστόσο η χιονόπτωση συνεχίζεται. Παρακαλούνται όλοι οι επισκέπτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες και να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με ιδιαίτερη προσοχή.



Λόγω αυτών των συνθηκών το χιονοδρομικό κέντρο θα λειτουργήσει σήμερα μέχρι τις 14:00 Η λειτουργία του σαλέ συνεχίζεται κανονικά μέχρι τις 17:00

Έκλεισε το χιονοδρομικό κέντρο

Λόγω των ακραίων συνθηκών και της επικίνδυνης αύξησης της προσέλευσης, ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος (ΕΟΣ) Σερρών διέκοψε τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Λαϊλιά ήδη από τις 14:00. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος υπογραμμίζει:



Η ανάβαση πρέπει να γίνεται μόνο από έμπειρους οδηγούς με κατάλληλο εξοπλισμό.



Οι καιρικές συνθήκες στο βουνό είναι ιδιαίτερα δυσμενείς.



Το σαλέ του κέντρου θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 17:00 για την εξυπηρέτηση των παρευρισκομένων.

Σε επιφυλακή οι αρχές

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών επιχειρεί ασταμάτητα στο οδικό δίκτυο για να κρατήσει τις αρτηρίες ανοιχτές. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τον ορεινό όγκο και να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς το κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.