Σοκάρει ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε 13χρονο: «Έχει ψυχικά προβλήματα, η διεύθυνση τα ξέρει»

Σοκ έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα το αδιανόητο περιστατικό που σημειώθηκε στις Σέρρες, με τη σύλληψη καθηγήτριας και διευθύντριας Γυμνασίου, έπειτα από καταγγελία ότι φίμωσε 13χρονο μαθητή με χαρτοταινία κατά τη διάρκεια μαθήματος, επειδή έκανε φασαρία. Μάλιστα, η καθηγήτρια καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών καθώς κρίθηκε ένοχη για κακοποίηση ανηλίκου.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν η καθηγήτρια ενοχλήθηκε από τον μαθητή και ζήτησε αρχικά από την δίδυμη αδελφή του να του δέσει τα χέρια. Όταν εκείνη αρνήθηκε, έβαλε έναν άλλο συμμαθητή να το κάνει.

Ο σύζυγος της καθηγήτριας και διευθύντριας του Γυμνασίου, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ανέφερε πως η σύζυγός του πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα εδώ και χρόνια.

«Δεν κατάλαβα ότι ήρθαν και την πήραν»

«Η γυναίκα μου πάσχει, έχει ψυχικά προβλήματα εδώ και χρόνια. Δεν μου είπε απολύτως τίποτα, ούτε την είδα, ούτε κατάλαβα ότι έφυγε γιατί εγώ επειδή δεν αντέχω ζω απομονωμένος στο υπόγειο του σπιτιού μου. Δεν κατάλαβα καν ότι ήρθαν και την πήραν. Το έμαθα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα το μεσημέρι. Μάλιστα έχει πεθάνει ο αδερφός μου και ανέβαλα να πάω και στην κηδεία του στην Καρδίτσα».

»Η γυναίκα μου πάσχει, η διεύθυνση τα ξέρει από σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Δεν καταλογίζω ευθύνη γι’ αυτά που μου κάνει όλη μέρα, φταίει η αρρώστια της. Αρνείται να πάει στον ψυχίατρο. Την έχω πάει 15 φορές στον ψυχίατρο και αρνείται. Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος. Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία για το bullying που δέχομαι γιατί αντιδράει ο γιος μου, ο οποίος πάσχει από τα ίδια προβλήματα. "Μπήκατε” σε ένα δράμα μέσα. Το περίμενα να συμβεί ανά πάσα στιγμή και απορώ πως άργησε και τόσο».

Όπως κατήγγειλε η μητέρα του παιδιού, η ίδια δεν ενημερώθηκε για το περιστατικό από το σχολείο.

Ξεσπά ο πατέρας του παιδιού

Η εκπομπή επικοινώνησε με τον πατέρα του 13χρονου, ο οποίος είναι σοκαρισμένος με ό,τι συνέβη στο παιδί του.

«Δεν έχω καταλάβει ακόμα τον λόγο, περιμένω να ακούσω… Έκανε φασαρία, μιλούσε με συμμαθητές του; Ξέρετε, παιδιά 13 χρονών είναι. Aποφάσισε να του φιμώσει το στόμα, η ίδια του έβαλε χαρτοταινία στο στόμα και ζήτησε από έναν συμμαθητή του, τον παρακίνησε να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία. Το έκανε το παιδί και εννοείται δεν ρίχνουμε ευθύνες στο παιδί, στον συμμαθητή του. Και τον άφησε έτσι σε όλη την υπόλοιπη διδακτική ώρα να κάθεται και να παρακολουθεί έτσι το μάθημα».