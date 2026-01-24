Αδιανόητο περιστατικό σε Γυμνάσιο των Σερρών: Καθηγήτρια φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία
Η καθηγήτρια συνελήφθη άμεσα στις Σέρρες αφού μαθητές κατήγγειλαν το περιστατικό, προκαλώντας αντιδράσεις γονέων και εκπαιδευτικών για το περιστατικό.
Στη σύλληψη καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία την ώρα του μαθήματος προχώρησαν την Παρασκευή (23/1) οι αστυνομικές αρχές στις Σέρρες
Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας σε Γυμνάσιο της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η καθηγήτρια, ενοχλημένη από τη φασαρία που έκανε 13χρονος μαθητής, του έκλεισε το στόμα με μονωτική ταινία, μπροστά στους συμμαθητές του.
Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, η εκπαιδευτικός φέρεται να έδωσε εντολή σε άλλον μαθητή να δέσει τα χέρια του 13χρονου με χαρτοταινία, μετατρέποντας το μάθημα σε σκηνή που προκαλεί έντονο προβληματισμό.
Η μητέρα του ανήλικου ενημερώθηκε για το περιστατικό και μετέβη στην Ασφάλεια Σερρών, όπου υπέβαλε καταγγελία.
Μετά τη μήνυση, η καθηγήτρια συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα Σερρών, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το πρωτοφανές περιστατικό.