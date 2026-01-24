Αδιανόητο περιστατικό σε Γυμνάσιο των Σερρών: Καθηγήτρια φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία

Στη σύλληψη καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία την ώρα του μαθήματος προχώρησαν την Παρασκευή (23/1) οι αστυνομικές αρχές στις Σέρρες

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας σε Γυμνάσιο της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η καθηγήτρια, ενοχλημένη από τη φασαρία που έκανε 13χρονος μαθητής, του έκλεισε το στόμα με μονωτική ταινία, μπροστά στους συμμαθητές του.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, η εκπαιδευτικός φέρεται να έδωσε εντολή σε άλλον μαθητή να δέσει τα χέρια του 13χρονου με χαρτοταινία, μετατρέποντας το μάθημα σε σκηνή που προκαλεί έντονο προβληματισμό.



Η μητέρα του ανήλικου ενημερώθηκε για το περιστατικό και μετέβη στην Ασφάλεια Σερρών, όπου υπέβαλε καταγγελία.



Μετά τη μήνυση, η καθηγήτρια συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα Σερρών, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το πρωτοφανές περιστατικό.