Φίμωση μαθητή στις Σέρρες: Φυλάκιση δύο ετών στην εκπαιδευτικό - Παρέμβαση υπουργείου Παιδείας

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών καταδικάστηκε η 60χρονη διευθύντρια Γυμνασίου στο Νέο Σούλι που κρίθηκε ένοχη για την κακοποίηση ενός 13χρονου μαθητή, τον οποίο φίμωσε με μονωτική ταινία και διέταξε να ακινητοποιηθεί μπροστά στα έντρομα μάτια των συμμαθητών του.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, ξεπέρασε κάθε όριο παιδαγωγικής δεοντολογίας. Η διευθύντρια, ενοχλημένη από τη «φασαρία» του μαθητή, του έκλεισε το στόμα με μονωτική ταινία και ανάγκασε έναν άλλο μαθητή να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία. Η εικόνα του παιδιού, που βρέθηκε σε κατάσταση σοκ από συνάδελφο φιλόλογο την επόμενη ώρα, σφράγισε την καταδίκη της.

Σύμφωνα με το lionnews.gr, το δικαστήριο επέβαλε στην 60χρονη ποινές για παράνομη βία (12 μήνες) και σωματική βλάβη ανηλίκου (18 μήνες), με τη συνολική εκτιτέα ποινή να καθορίζεται στα δύο έτη. Η Πρόεδρος του δικαστηρίου απέρριψε το αίτημα αναστολής, μετατρέποντας τη φυλάκιση σε χρηματική ποινή προς 10 ευρώ για κάθε ημέρα.

Δικαιωμένη δηλώνει η μητέρα του 13χρονου

Αναφερόμενη στην απολογία της καταδικασθείσας διευθύντριας, η μητέρα ήταν κατηγορηματική, τονίζοντας ότι «το να δένεις τα χέρια και να φιμώνεις ένα παιδί, δεν είναι αστείο», απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης περί δήθεν προσπάθειας κλεισίματος του σχολείου.

«Ήταν συμβολική κίνηση… δεν φανταζόμουν ότι θα τους πειράξει»

Απίστευτη ήταν η υπερασπιστική γραμμή της καταδικασθείσας εκπαιδευτικού η οποία ισχυρίστηκε ότι η πράξη της ήταν συμβολική. Η Εισαγγελέας κατέρριψε πλήρως τους ισχυρισμούς περί αστεϊσμού, τονίζοντας ότι η εκπαιδευτικός άσκησε σωματική βία και προκάλεσε βαθιά ψυχική βλάβη στον ανήλικο, ενώ η μητέρα του παιδιού κατέθεσε πως η διευθύντρια έφτασε στο σημείο να απειλήσει τον γιο της ότι «θα τον ξαναδέσει».

Η δίκη έφερε στο φως και τις διαχρονικές ευθύνες των εκπαιδευτικών αρχών. Όπως αποκαλύφθηκε, η συμπεριφορά της διευθύντριας ήταν γνωστή. Γονείς και καθηγητές είχαν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς να ληφθούν μέτρα.

Πολλοί γονείς αναγκάζονταν να αλλάξουν σχολείο στα παιδιά τους, ενώ καθηγητές απέφευγαν τη συγκεκριμένη μονάδα για να μην συνεργαστούν μαζί της. Η εκπαιδευτικός βρισκόταν ήδη υπό έλεγχο για παλαιότερη προβληματική συμπεριφορά.

Παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας για τον μαθητή που φιμώθηκε

Το υπουργείο Παιδείας από την δική του πλευρά αντέδρασε μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης. Με εντολή του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ξεκίνησαν ήδη οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την εκπαιδευτική νομοθεσία. Ο κ. Παπαδομαρκάκης έδωσε ρητές οδηγίες στον Περιφερειακό Διευθυντή και τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για άμεση και πλήρη διερεύνηση του περιστατικού, με κύριο μέλημα την προστασία των μαθητών και του κύρους του σχολείου.