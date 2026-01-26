Σέρρες - πατέρας μαθητή: «Δεν είμαστε στον Μεσαίωνα, δεν θέλουμε να δούμε τη διευθύντρια στην πυρά»

Εμφανώς επηρεασμένος από την τραγωδία στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, ο πατέρας του μαθητή, που φιμώθηκε από τη διευθύντρια του Γυμνασίου στο Νέο Σούλι Σερρών, μίλησε για το περιστατικό στην ΕΡΤ.

«Δόξα τω Θεώ εδώ είναι όλα καλά, ελπίζω και πιστεύω να επιληφθούν του θέματος οι αρμόδιες Αρχές, με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους, με κυριότερο την ομολογία του συζύγου, αλλά και του γιου της καθηγήτριας ότι υπάρχει ένα ψυχικά διαταραγμένο άτομο στο σπίτι τους» είπε αρχικά, σημειώνοντας ότι όλα αυτά περνούν σε δεύτερη μοίρα όταν υπάρχουν τέτοιες τραγωδίες σαν αυτήν των Τρικάλων.



Συνεχίζοντας πρόσθεσε ότι «πρέπει να βρεθεί λύση, τόσο για το οικογενειακό ζήτημα της κυρίας, όσο και για το γεγονός ότι διευθύνει ένα σχολείο. Υπήρχαν περιστατικά, εδώ και τρία χρόνια, τα οποία συμπίπτουν με τα λεγόμενα του συζύγου της, ο οποίος είπε ότι έκοψε την αγωγή μόνη της, πριν από περίπου τρία χρόνια».



Ο πατέρας του μαθητή, επιδεικνύοντας ψυχραιμία παρά την αναστάτωση που έφερε το περιστατικό στην οικογένειά του, τόνισε ότι η διευθύντρια χρειάζεται βοήθεια και όχι «να την ρίξουμε στην πυρά». «Το άτομο χρειάζεται βοήθεια, είναι η θέση η δική μου και της συζύγου μου, αλλά και των υπολοίπων γονέων εδώ. Δεν είμαστε στον Μεσαίωνα, δεν θέλουμε να δούμε αυτό το άτομο στην πυρά, πρέπει να βοηθηθεί κι επιτέλους οι αρμόδιοι να ασχοληθούν σοβαρά με αυτά τα θέματα», είπε χαρακτηριστικά.