Φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Βρέθηκαν απανθρακωμένες τρεις γυναίκες - Αναφορές και για 4η νεκρή

Τραγική κατάληξη είχε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις γυναίκες εργαζόμενες εντοπίστηκαν απανθρακωμένες στο υπόγειο του εργοστασίου, επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους μετά τις αρχικές αναφορές για αγνοούμενες. Παράλληλα, πληροφορίες που επικαλείται το trikalaola.gr, αναφέρουν πως έχει εντοπιστεί άλλη μία γυναίκα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για άλλη μια αγνοούμενη.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε πτέρυγα του εργοστασίου όπου μέσα βρίσκονταν 13 άτομα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τους εργαζόμενους που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι 3 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 2 μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα.

Φωτ.: Reuters

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη και στο σημείο βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες καθώς και η ΕΜΑΚ.

Επιπλέον έχει μεταβεί και η ΕΜΑΚ από την Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να μεταβεί και η ΔΑΕΕ. Ακόμη, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τμήμα της επιχείρησης έχει καταρρεύσει. Η κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεχίζεται με τις δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί και να επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Το χρονικό της φωτιάς στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα trikalaola.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 04:00 τα ξημερώματα, μετά από μεγάλη εκκωφαντική έκρηξη στις κτιριακές εγκαταστάσεις αν και στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριξαν τα τζάμια. Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτίριο.

Αξίζει να σημειωθεί πως τμήμα του εργοστασίου έχει καταρρεύσει, ενώ η κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεχίζεται μέχρι και αυτή τη στιγμή.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αυτή τη στιγμή στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ την κατάσβεση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα και επιχειρούν συνολικά 40 #πυροσβέστες με 13 #οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2026

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε πτέρυγα του εργοστασίου όπου μέσα βρίσκονταν 13 άτομα. Από αυτά, τα 8 άτομα απομακρύνθηκαν από το εργοστάσιο ενώ 5 γυναίκες αγνοούνταν. Από αυτές τις γυναίκες, οι τρεις βρέθηκαν, δυστυχώς, απανθρακωμένες στο υπόγειο του κτιρίου, ενώ αγνοούνται ακόμη δύο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από τους εργαζόμενους που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι 3 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 2 μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα.

Φωτ.: trikalaola.gr

Στο σημείο είναι οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Τρίκαλα και από όλη τη Θεσσαλία, προσπαθώντας να θέσουν την τεράστια φωτιά υπό έλεγχο. Παράλληλα, στην περιοχή βρίσκεται και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ που ήρθε από τη Λαμία ενώ έχει δοθεί εντολή να πάνε και άνδρες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Φωτ.: trikalaola.gr

Έξω από το εργοστάσιο έχουν μεταβεί δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και αστυνομική δύναμη, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή της Περιφέρειας και των Δήμων για τη διάθεση υδροφόρων και τυχόν άλλων μέσων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Φωτ.: trikalaola.gr

Για λόγους ασφαλείας, η Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων έχει προχωρήσει στο κλείσιμο της οδού Καρδίτσης, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται από την περιοχή της Αγίας Κυριακής, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων.