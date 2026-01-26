«Η έκρηξη ακούστηκε σε όλα τα Τρίκαλα»: Συγκλονίζουν μαρτυρίες για τη «Βιολάντα» - Στους 4 οι νεκροί

Σοκ στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει η τραγωδία στα Τρίκαλα μετά την ισχυρή έκρηξη και τη μεγάλη φωτιά που σημειώθηκαν στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1).

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις που έκανε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, ο οποίος τόνισε ότι «είναι μια πάρα πολύ κακή μέρα για την πόλη μας, για τους εργαζόμενους. Η κατάσταση είναι τραγική». Όπως περιέγραψε, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε ολόκληρη την πόλη, ενώ «έχει ισοπεδωθεί όλη η μία πτέρυγα του εργοστασίου».

Για του λόγου το αληθές, ενδεικτικό είναι το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, στο οποίο κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τον εκκωφαντικό ήχο της έκρηξης, η οποία ισοπέδωσε το εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Παράλληλα, ο κ. Αρμάγος σημείωσε πως το Εργατικό Κέντρο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

«Πάντως σαν Εργατικό Κέντρο είμαστε σε επικοινωνία με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας, διότι και εμείς ζητάμε να μάθουμε κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου υπενθύμισε ότι οι συνδικαλιστικοί φορείς έχουν επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Όπως είπε, «έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας για να παίρνονται μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, να μη γίνονται τόποι εγκλήματος (…) να πηγαίνει ο άνθρωπος για μεροκάματο και να μην ξέρει αν θα γυρίσει στο σπίτι (…)».

Τέσσερις νεκρές εργαζόμενες - Αγωνία για την αγνοούμενη

Την ίδια ώρα, επιβεβαιώθηκε η τραγική είδηση πως στους τέσσερις έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη και τη μεγάλη φωτιά που ακολούθησε ενώ αγνοείται ακόμα μία γυναίκα εργαζόμενη στο εργοστάσιο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 04:00 σε πτέρυγα του εργοστασίου παραγωγής τροφίμων, κατά τη διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας, ενώ μέσα βρίσκονταν 13 άτομα. Από αυτά, τα οκτώ απομακρύνθηκαν, ενώ πέντε γυναίκες αγνοούνταν και αναζητούνταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης και όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου έχει καταρρεύσει.

Στο έργο της κατάσβεσης εξακολουθούν να επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) και 9 βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Για το περιστατικό, έχει ενεργοποιηθεί το αρμόδιο Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Έρευνες για τα αίτια της έκρηξης

Ανοιχτά είναι όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της φονικής φωτιάς στο εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων «Βιολάντα» που βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή των Τρικάλων. Τα ακριβή αίτια διερευνά κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Την ίδια ώρα, οι συγγενείς των τεσσάρων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας στο φλεγόμενο εργοστάσιο καλούνται για το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης, ενώ στη συνέχεια οι σοροί θα μεταφερθούν στη Λάρισα για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό μίας ακόμα γυναίκας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι σοροί εντοπίστηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Στο εσωτερικό του εργοστασίου βρίσκονταν συνολικά 13 άτομα την ώρα που ξέσπασε η φωτιά. Από αυτά, 8 εργαζόμενοι κατάφεραν να απομακρυνθούν και κάποιοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από τους εργαζόμενους που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι 3 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 2 μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και οι περισσότεροι πήραν εξιτήριο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης, η κατάσταση της υγείας του οποίου δεν εμπνέει ανησυχία.

Λόγω της πίτας δούλευαν 12 άτομα αντί για... 30!

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Κυριακής (25/1) το σύνολο σχεδόν του προσωπικού της εταιρείας βρισκόταν σε εκδήλωση σε κέντρο διασκέδασης στην περιοχή της Αγίας Κυριακής Τρικάλων. Τίποτα δεν προμήνυε το κακό που θα ακολουθούσε λίγες ώρες αργότερα, βυθίζοντας στο πένθος την επιχείρηση και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Ορισμένοι εργαζόμενοι αποχώρησαν νωρίτερα από τη γιορτή για να αναλάβουν καθήκοντα στη βάρδια των 22:00. Όσοι προσήλθαν στο εργοστάσιο για την πρωινή βάρδια των 06:00 αντίκρισαν ένα σκηνικό ολοκληρωτικής καταστροφής.

Όπως προκύπτει από το βαρδιολόγιο, στη νυχτερινή βάρδια ενός εργοστασίου που λειτουργεί σε 24ωρη βάση θα έπρεπε να εργάζονται περίπου 30 άτομα. Ωστόσο, λόγω της εταιρικής εκδήλωσης, στη γραμμή παραγωγής βρίσκονταν μόνο 12 εργαζόμενοι — γεγονός που, όπως επισημαίνεται, ενδεχομένως απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Κατά τη στιγμή της έκρηξης, ορισμένοι εργαζόμενοι κατάφεραν να διαφύγουν εγκαίρως επειδή βρίσκονταν κοντά στις εξόδους, ενώ την ίδια ώρα κατέρρεε μεγάλος τοίχος, υποχωρούσε η οροφή με το εργοστάσιο να παθαίνει εκτεταμένες καταστροφές.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί ανάρτηση εργαζόμενου της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος περιγράφει πως λίγες ώρες πριν από την τραγωδία, τα θύματα διασκέδαζαν μαζί με τους συναδέλφους τους στη γιορτή της επιχείρησης. «Η πόλη σήμερα θρηνεί μαζί μας», αναφέρει χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το κλίμα οδύνης που επικρατεί στα Τρίκαλα.